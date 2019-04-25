Batur'a İYİ Parti Konak'tan tebrik ziyareti

İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, İYİ Parti konak ilçe yönetimi ile birlikte Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u makamında ziyaret etti. Millet İttifakı ortağı İYİ parti ile İzmir'de örnek bir birliktelik sergilediklerini ifade eden Batur, "Konak'taki başarıda payınız çok büyük. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül BaturKonak Belediye Başkanı Abdül Batur, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, İYİ Parti konak ilçe yönetimini makamında ağırladı. Başkan Coşkun Tatar, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan terbiyesizce, hunharca yapılan saldırıyı kınıyor ve başta CHP Genel başkanı kemal Kılıçdaroğlu ve tüm Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz" dedi.

Tatar, "Konak'ta yakaladığımız uyumlu çalışmalar neticesinde güzel bir sonucu ortaya çıkardık. Siz bizim belediye başkanımızsınız. Samimiyetinizle ve bize olan yaklaşımınız ile zaten en başından bu yana biz bizim adayımız diyorduk. Şimdi de bizim belediye başkanımız oldunuz, tüm Konak'ın belediye başkanı oldunuz. İYİ parti Konak ilçe olarak biz konak belediye başkanı olarak seçilmenizden dolayı tebrik ediyor, Konak'ta yapılacak çalışmaların gerçekleşmesi konusunda her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Abdül Batur, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı ortağı olan İYİ Parti'nin Konak ilçe Başkanı ve yönetimi ile samimi bir havada gerçekleşen ziyarette bir konuşma gerçekleştirdi.

Batur, "Birlikteliğimiz yerel seçimde değil, genel seçimde başlamıştı. Genel başkanlar arasında başlayıp gelişen iyi niyetli çalışmalar, İzmir özelinde de örnek teşkil edecek şekilde devam etti. İzmir'de en iyi uyumu sağlayan, örnek bir birliktelik yakaladık. Millet İttifakı olarak sizin destekleriniz ile İzmir'de iyi bir netice aldığımıza inanıyorum. Bu arada seçim sürecinde de özellikle de seçim bürolarının açılmasında diğer saha çalışmaları sırasında, alan çalışmalarında, tam bir uyum içerisinde çalışan şahsınızda bütün İYİ partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel bir netice alındı. Martin sonu bahar oldu. Özellikle de bazı büyük kentlerin alınması tüm vatandaşlarımızın arasında moral ve mutluluk kaynağı oldu. Bunlar çok önemli bizim için. Birleşerek kazandık, birlikte kazandık. Bu birlikteliği de bundan sonrasında da devam etmesinde fayda var. Pazar günü olan görüntüleri maalesef hep birlikte gördük" diye konuştu.