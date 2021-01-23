Batur'dan kesintilerin artırılmasına tepki

21 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe gelirleri karşılığında ayrılan paylarda değişikliğe gidildiğini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kararın belediyeleri zor durumda bırakacağını savundu. Yapılan değişiklikle, bundan sonra daha önce devlete olan borçlarına karşılık yüzde 40 kesinti yapılan belediyelerden yüzde 10 artışla yüzde 50, yine borçlarına karşılık yüzde 25 kesinti olan belediyelerden de yüzde 25 artışla yüzde 50 kesinti yapılacağını anlatan Başkan Batur, "Bu kararla belediyelerin bundan sonra hizmet üretmesi çok zor olacak. Bırakın hizmet üretmeyi personel giderlerini karşılamakta zorlanacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla genel bütçedeki vergi gelirlerinden nüfuslarına göre belediyelerimize düşen paylardan borçlarına karşılık yapılacak kesintinin yüzde 50'ye çıkmasının anlaşılır tarafı olmadığını belirten Başkan Batur sözlerini şöyle tamamladı: "Pandemi nedeniyle ekonomimizin zorlandığını biliyoruz ama belediyelerin İller Bankası paylarına göz dikilmesini anlamıyoruz. Çünkü pandemi belediyelerin de başta emlak vergisi olmak üzere pek çok gelirinde ciddi kayıplara yol açtı. Zaten biz de zordayız. Bir darbe de hükümetten yiyoruz. Bu şartlarda hizmet üretilmesi imkansız. Bırakın hizmet yapmayı, maaşları ödemekte pek çok belediyemiz zorlanacak. Belediyelerimizin pek çoğu İller Bankası'na borçlu. Hemen hemen hepsinin SGK prim ve vergi borcu var. Yatırım için kredi almış, borçlanmış durumda. Şimdi hükümet diyor ki; 'Bana borçlusun bundan sonra sana yolladığım parayı yarı yarıya azaltacağım kalanını borcuna keseceğim.' Eli kolu bağlı belediye isteniyor. Bu karardan dönülmesini istiyoruz. Yoksa, hükümet belediyeleri iflas ettirecek."