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Batur'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Batur, CHP Konak İlçe Başkanı ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Konak için hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak ilçesinden belediye başkan adayı olarak gösterilen mevcut Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'u makamında ağırladı. Batur ziyarette, Konak için hedeflerini ve çalışmalarını anlattı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Abdül Batur, "Sayın genel başkanımıza bizi Konak'ı yönetme fırsatı verdiği için teşekkürlerimizi ilettik. Seçim kampanyamız hakkında bilgi aktararak hedeflerimiz söyledik. Konak için düşündüğümüz yönetim anlayışı ve projelerimizden bahsettik. Kendisi de, Konak için bize güvendiğini ifade ederek iyi dileklerini iletti ve başarılar diledi" dedi.

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