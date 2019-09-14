Batur'dan Konak'a aşure ikramı

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanan ve sıcak sıcak servis edilen aşure dağıtımının ilki Hatay Kapalı Pazaryerinde yapıldı. Pazara gelen vatandaşları aşure kazanının başında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur karşıladı. Vatandaşın ve pazar esnafının büyük ilgi gösterdiği aşure dağıtımını Başkan Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile birlikte yaptı.

Halk arasında bereket lokması, bereket aşı olarak da bilinen aşure, ikinci olarak Tarihi Kemeraltı Çarşısında Salepcioğlu İşhanı önünde dağıtıldı. Başkan Batur'a burada da Çağrı Gruşçu'nun yanı sıra Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Dağıtım sırasında başlayan sonbaharın ilk yağmuruna rağmen tarihi çarşıya alışverişe gelen vatandaş ve esnaf aşure ikramına yoğun ilgi gösterdi.

Aşure kazanının başına geçen ve ikramı kendi elleriyle yapan Başkan Batur, Muharrem ayının bolluk, bereket, mutluluk ve barış getirmesi dileğinde bulundu. Hem ağızların hem gönüllerin şenlendiği etkinlikte Batur, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etme imkanı da buldu. Aşure dağıtımının bir sonraki adresi ise Güzelyalı Parkı olacak.