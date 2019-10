BAU Global Başkanı Enver Yücel, BM kürsüsünde konuştu

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Global Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığı BM toplantısında konuşma yaptı. Yücel, "Ders kitaplarında farklı inanç ve dinlere yönelik nefret dili ayıklanmalıdır" dedi.

New York'ta gerçekleştirilen 'BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı', BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, BMW Group İletişim Stratejisi Başkan Yardımcısı Bill McAndrews ve ülkelerin dışişleri bakanlarının da katılımları ile gerçekleşti. Toplantıda "Medeniyetler İttifakında Eğitimin Önemi" başlıklı bir konuşma yapan Türk eğitimci Enver Yücel, eğitim konusunda gözlemlerini dile getirme fırsatı verdiği için BM Yüksek Temsilcisi Moratinos'a teşekkürlerini sunarak, “Dünya üzerinde karşı karşıya kaldığımız sorunların temelinde insanların birlikte barış içinde yaşayamaması, farklı inanç ve kültürlerin başka amaç ve çıkarlar için kullanılması yatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yaşam becerilerini ve sosyal uyumu destekleyen güçlü eğitim sistemlerine yatırım yapmalıyız”

Irk, din, mezhep farklılıklarına dayanan çeşitliliğin maalesef günümüzde bir zenginlik olmayıp, bir ötekileştirme nedeni olarak görülmesine vurgu yapan Yücel, “Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bunu daha az görsek de, eğitime erişimin kısıtlı olduğu coğrafyalarda bu sorun göze daha fazla çarpmaktadır. Farklı kültür ve inanç mensuplarının saygı, hoşgörü ve barış içinde yaşayabilmesi için Medeniyetler İttifakı projesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya eski başbakanı Zapatero'ya böyle bir girişimi başlattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin bundan sonrası daha da gelişmeli, daha da kalıcı olmalıdır” açıklamasında bulundu.

“Dünyanın en önemli konusu birlikte yaşama kültürünün olmayışı”

Bugünkü sorunları aşmak için öğrenmeyi, yaşam becerilerini ve sosyal uyumu destekleyen güçlü eğitim sistemlerine yatırım yapmanın büyük önem arz ettiğini söyleyen Yücel, “Bu konuda en büyük etkenin, en büyük gücün kaliteli eğitim olduğuna inanıyorum. Kendini bu konuya adamış bir eğitimci olarak şunu söyleyebilirim ki, eğer çocuklarımızı genç yaşta, insanlık onuruna, farklılıklara ve çeşitliliğe saygı göstererek ve ortak bir insanlığa ait olma duygusunu geliştirerek eğitirsek, bizi çok farklı bir gelecek beklemektedir. Küresel vatandaşlık eğitiminin temelinde daha barışçıl, hoşgörülü, kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir toplumların destekçilerini yetiştirecek değerler yatmaktadır. 200 bini aşkın öğrenciye her seviyede eğitim hizmeti sağlayan bir eğitim ağının kurucusu olarak, Birleşmiş Milletler uzman kuruluş ve enstitüleriyle işbirliği yaparak, birlikte yaşam kültürüyle ilgili projeler yürütmekte, müfredatlar oluşturmakta ve uygulamaktayız. Dünyanın en önemli konusu, birlikte yaşama kültürünün olmayışı. Bu hedefe ulaşmak için küresel vatandaşlık programı bütün ülkelerin gündemine, eğitim müfredatlarına girmelidir. Yine 2030 hedefleri paralelinde Sürdürüleblir Kalkınma Hedefleri ülkelerin müfredatlarına eklenmeli ve ilkeleri benimsetilmelidir” diye konuştu.

“Hepsi insanlık için”

Türkiye'de bu konu özelinde yapmış olduğu önemli çalışmaları da paylaşan Yücel, şöyle devam etti:

“Öncelikle bir medeniyetler belgeseli olarak ürettiğimiz ve şu anda üniversitemizde medeniyetler tarihi dersi olarak yer alan Batıya Doğru Akan Nehir projesi küresel çapta kapsayıcı bir uygarlık anlayışını işlemektedir. Ortaya koyduğumuz temel düşünce, medeniyetler, dinler, hepsi insanlık içindir, birbirine karşı üstünlüğü kabul edilemez.”

“Öğrencilerimizin kültürlerarası alışverişte bulunmalarına imkan sağlıyoruz”

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'un Medeniyetler İttifakı'nda özellikle eğitim alanında ortaya koyduğu vizyonu paylaştığını belirten BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Bizler müfredatlarımıza bu vizyonu yansıtacak dersler, konular koymalıyız. Avrupa'da bulunan Erasmus benzeri öğrenci değişim programlarının Medeniyetler İttifakı vizyonuna uygun bir kapsamda hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu vizyona proje ve çalışmalarımızla hali hazırda katkı sunduğumuzu eklemek isterim. Global vatandaşlık, birlikte yaşam kültürü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini her kademede eğitim kurumlarımızda müfredatımıza entegre ettik. Farklı Afrika ülkelerinden öğrencilere okullarımızda burs vererek birbirleriyle kültürlerarası alışverişte bulunmalarına imkan sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, her yıl düzenli olarak dünyanın farklı üniversitelerinden farklı dil, din ve kültürlerden öğrencilerin katıldığı yaz okullarına, on yıldır İstanbul'da ev sahipliği yapmaktayız” açıklamasında bulundu.

“Nefret dili ortadan kaldırılmalı”

Moratinos'un çatışmaların önlenmesinde önleyici diplomasi yaklaşımının eğitimciler için büyük bir önem taşıdığını belirten Yücel, şöyle konuştu:

“Uzun vadede çatışmaların önlenmesinde gençlerimiz önemli rol üstlenmektedirler. Çatışmaların önlenmesinde kapsayıcı bir yaklaşımla politika yapıcıların yanında sivil topluma kadınlara, gençlere ve dini liderlere rol verilmelidir. Son olarak tüm bu vizyonun altında belirtmek istediğim; insanlar, ülkeler tarihleriyle ve kahramanlıklarıyla övünebilirler, fakat küresel vatandaşlık eğitiminin gereği olarak karşı tarafa yönelik kullanılan nefret dili ortadan kaldırılmalıdır. Özellikle okullarımızda okutulan ders kitaplarında, farklı inanç ve dinlere yönelik nefret dili ortadan ayıklanmalıdır. İşte o zaman bizim geleceğimiz daha iyi olur. Çocuklarımıza, torunlarımıza çok daha güzel bir dünya bırakmış oluruz.”

Toplantı, önceki gün ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğindeki “Dini Özgürlüklerin Korunması İçin Küresel Çağrı” toplantısının düzenlendiği 2 No'lu Konferans Salonu'nda Türkiye ve İspanya'nın sponsorluğunda gerçekleşti.