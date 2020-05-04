BAU Global Başkanı Enver Yücel, dünyada yılın girişimcisine aday

Dünyanın çok sayıda ülkesinden 100'ün üzerinde girişimcinin katılacağı ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi' yarışması için geri sayım başladı. 4 Haziran'da sanal ortamda yapılacak yarışmanın dünya finalinde Türkiye'yi, BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel temsil edecek.

Girişimcilik konusunda dünyanın prestijli ödül programı olarak kabul edilen ve Türkiye'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen EY Yılın Girişimcisi programının Türkiye kazananı belli oldu. EY Dünya Yılın Girişimcisi yarışmasının dünya finalinde bu yıl Türkiye adına Enver Yücel yer alacak. Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY (Ernst & Young) tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda iş dünyasına yönelik dünyaca önemli bir ödül programı olarak kabul edilen ‘EY Entrepreneur Of The Year - EY Yılın Girişimcisi' programına çok sayıda girişimci isim katılıyor. Enver Yücel, aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı ve BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.