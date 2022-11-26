Bavullardan 16 kilo 325 gram uyuşturucu çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda bulunan bavulların içerisinden 16 kilo 325 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Aracı teknik ve fiziki takibe alan Narkotik polisleri, kamyonu Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramalarda, iki bavul içerisinde toplam 16 kilo 325 gram skank esrar maddesi ele geçirildi. Kamyonda bulunan N.A., M.K. ve S.T. gözaltına alındı.

2 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler N.A., M.K. ve S.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. N.A. ve M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.