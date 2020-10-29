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Bayıltarak gasp ettiler

İzmir’in Dikili ilçesinde bir kişiyi bayıltarak ziynet eşyalarını gasp ettiği iddia edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde bir kişiyi bayıltarak ziynet eşyalarını gasp ettiği iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Dikili ilçesinde meydana geldi. S.S. isimli şahsın bayıltılarak ziynet eşyalarının gasp edildiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen N.K., G.D. ve I.Ş. isimli şahısların kimlikleri tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşan özel ekip, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonlarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. N.K. ve G.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, şüpheli I.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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