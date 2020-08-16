Bayındırlı çiçekçilerden Başkan Soyer'e pankartlı selamlama

Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) üyeleri Gereli'deki programdan dönen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i pankartla selamladı. “Çiçek üreticisinin, çiftçinin gerçek dostu! Bayındır'a hoş geldin” yazılı pankartı gören Başkan Tunç Soyer de aracını durdurdu ve aracından inerek çiçek üreticilerini selamladı.

BAYÇİKOOP'un binasını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer'i BAYÇİKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Sümerkan, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar ağırladı. Ziyarette önümüzdeki aylarda temeli atılacak İZKA Projesi'nin tohum serası ve yeni projeler konuşuldu.

Kooperatif üyeleri, Tunç Soyer ve Neptün Soyer'e hediye olarak çiçek verdi. Daha sonra Başkan Soyer İzmir'deki programına devam etmek üzere BAYÇİKOOP'tan ayrıldı.

Yerli üreticiyi desteklemek için kooperatiflerle anlaşma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi çiçek üreticilerine alım garantili sözleşmeli üretim yaptırarak ekonomik olarak güçlenmelerini sağlıyor.