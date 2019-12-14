Bayraklı Belediye Tiyatrosundan dünya prömiyeri

Bayraklı Belediye Tiyatrosu, "Nazımname: Bir Gidiş, Bir Kalış ve Bir Aşk Hikayesi" adlı üçlemenin ilk oyunu Bir Gidiş Hikayesini seyirciyle buluşturdu.

İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında dünya prömiyeri gerçekleştirilen müzikli kara-komedi türündeki oyun Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde sahnelendi. Şair Nazım Hikmet'in hayatını anlatan “Nazımname: Bir Gidiş, Bir Kalış ve Bir Aşk Hikayesi” adlı üçlemenin ilk oyunu "Bir Gidiş Hikayesi" ile seyirci karşısına çıktı. Günler öncesinden biletleri tükenen oyun, salonu dolduran tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı. Kerem Yalçın'ın yazıp yönettiği oyunda; Mert Bulut, Ayşe Gencer Ergün, Oğuz Sabancı, Betül Erim, Oğuz Gök, Erengül Pektaş, Feyza Sönmez, Hilal Vitaş, Özlem Vatan, Kurtuluş Akın, Berna Canpolat, Abdullah Aktaş, Cem Biçer, Köksal Altınbay, Kerem Yalçın rol aldı. Oyunun dansları Aslı Yalçın, ışık tasarımı ise Tuğrul Sütlü tarafından gerçekleştirildi.

Oyunun, 15 Ocak 2019 Çarşamba günü Bayraklı Belediyesi Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde tekrar izleyici ile buluşacağı ifade edilirken, oyunun girişleri ücretsiz olacak. Oyunu izlemek isteyenler, gösterinin davetiyelerini ise Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğünden alabilecek.