Bayraklı Belediyesi arama ve kurtarma ekibi kurdu

Ekibe, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki eğitmenler tarafından; kurtarma, harita, pusula ve GPS eğitimi verildi.

Bayraklı ilçesinde, doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, 27 kişilik arama ve kurtarma ekibi kuran Bayraklı Belediyesi çalışanlardan oluşan tim, aldıkları eğitimle AFAD akreditasyonuna dahil oldu. Bayraklı'nın arama-kurtarma ekibine; İzmir Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki uzman eğitmenler tarafından “Tematik Semineri ile Harita Pusula ve GPS eğitimleri” verildi. Etkinlikte acil durumlarda harita okuma ve yön bulmanın önemine değinildi. İlk yardım ve arama-kurtarma eğitimlerinin de yer aldığı programın koordineli olarak devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ekibin göreve hazır olduğunu ifade ederek, “Son yıllarda ülkemizde yaşanan birçok doğal afet ilçemizi de derinden yaraladı. Bayraklı Belediyesi olarak sürdürdüğümüz çalışmalar sayesinde yaralarımızı birlikte sararken, olası afetlere karşı olmak için de arama ve kurtarma ekibimizi kurduk. 27 personelimiz profesyonel bir dizi eğitim aldı. Umarız bir daha hiç afet yaşamayız ve onlara da hiç ihtiyaç olmaz ama olası zorluklara karşı artık Bayraklı'da ekibimiz göreve hazır” dedi.