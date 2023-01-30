Bayraklı Belediyesi can dostları unutmadı

İlçenin birçok noktasındaki sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı yapan ekipler, belediye parklarına yerleştirilen kedi evlerinin sayısını da çoğaltıyor.

İlçe genelinde barınma ve beslenme sorunları yaşayan sahipsiz kedilerin sorununa çözüm üreterek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan modern kedi evlerini belediyenin sorumluluk alanı içinde bulunan parklara yerleştirmeye devam Bayraklı Belediyesi, soğuk havalarda can dostlara desteklerini artırdı. Özellikle sıcak yuva ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, ilçenin işlek noktalarına ve kedi evlerine mama-su takviyesi yapıyor. Bu çerçevede yeni yıl ile birlikte parklara yerleştirilmeye başlanan modern kedi evlerinin sayısının da Başkan Sandal'ın talimatıyla 30'dan 50'ye çıkacağı belirtildi. Ekipler, kış aylarında vatandaşları daha fazla duyarlı olmaya davet etti. Sokak hayvanlarına poliklinik, kısırlaştırma, aşı ve çip takma gibi hizmetler veren Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün çalışmaları hayvanseverler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Sokakta sahipsiz dolaşarak yemek ve su bulmakta zorlanan can dostlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığı da bizi memnun ediyor. Hayatı paylaştığımız can dostlarımıza özellikle kış aylarında daha fazla destek olmalı ve toplum olarak sahip çıkmalıyız dedi.