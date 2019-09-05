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Bayraklı Belediyesi fuara hazır

Bu yıl 6-15 Eylül’de kapılarını 88.

Bu yıl 6-15 Eylül'de kapılarını 88. kez açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) Bayraklı Belediyesi, hazırladığı stant ve etkinlikleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.



İzmir Fuarı 3 No'lu Hol'de vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bayraklı Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hazırladığı aktivitelerle, yeni projelerin tanıtımları ve konuklarıyla bu yıl fuara damgasını vuracak. 150 metrekarelik 'Smyrna Kazı Alanı' tarihsel dekoru içinde konuklarını ağırlayacak olan Bayraklı Belediyesinin standı içinde, çocuk ziyaretçilerin ağırlanacağı bir bölüm de yer alacak. Gazeteci-Yazar ve sanatçı konuklar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bünyesinde yer alan kurs programlarından Latin dansları, canlı müzik dinletisi, Hacivat-Karagöz, kukla yapımı gibi daha pek çok kültürel ve sanatsal etkinliklerle ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşayacak. Bayraklı Belediyesi standı, dağıtılacak Türk bayrağı ve fuarın 88. yılına özel olarak hazırlanan çeşitli anı hediyeleriyle de vatandaşların uğrak yeri olacak.



İsmail Saymaz Bayraklı'nın konuğu olacak


13 Eylül Cuma günü ise, Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz Bayraklı Belediyesi standının konuğu olacak. Saymaz, yeni çıkan kitabını imzalayacak, ziyaretçilerle sohbet edecek. Bayraklı Belediyesinin Fuar 3 No'lu Hol 3018 numarada yer alan standı, fuar süresince ziyaretçilere açık olacak.

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