Bayraklı Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Buna göre, belediye binasında güneş panelleri kurulması için fizibilite çalışmalarına başlayan şirket, belediyenin diğer binalarında da enerji tasarrufu sağlayacak uygun sistemleri belirleyecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret eden Siemens Türkiye Bölge Satış Müdürü Serdar Ergintürk ve Satış Mühendisi Rıfkı Çolak, güneş panelleri ve enerji tasarrufu konusunda yapılabilecek çalışmaları anlattı. Havalandırma ve aydınlatma konusunda uygun sistemlerin kurulmasıyla büyük bir enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirten Serdar Ergintürk, “Belediyede enerji tüketiminin en yoğun olduğu tesisi ele alabiliriz. Buradaki çalışmaları inceleyip, tesisin röntgenini çekerek, en verimli sistem nasıl kurulabilir, yatırım en kısa sürede size nasıl dönüş sağlar, nerelerden tasarruf edilebilir, onu belirleyebiliriz. Örnek bir çalışma hazırlayıp, fizibilite raporunu sunarız” dedi.

Güneş panelleri ve enerji tasarrufu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, enerji tasarrufu konusunda iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Yenilenebilir enerji kaynakları, yerel yönetimlerin ilk etapta ele alması gereken işlerden biri olmalı. Bir diğer önemli konu da tasarruf. Bu iki paydayı buluşturmak istiyoruz. Bayraklı, sadece bir ilçe değil, İzmir'in yeni kent merkezi. Örnek projelerle alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmeyi, doğa dostu enerjiyi özendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Başkan Sandal ayrıca, Siemens ile akıllı kent uygulaması için de iş birliği yapmaya hazırlandıklarını ifade ederek, bu alanda Bayraklı'nın pilot kent olmasını hedeflediklerini kaydetti. Siemens Türkiye yetkilileri, ziyaretin ardından Bayraklı Belediyesinde güneş panelleri kurulabilecek alanları ve belediye binalarını gezerek incelemelerde bulundu.