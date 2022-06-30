Bayraklı Belediyesi Kurban Bayramına hazır

Bayraklı Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Doğançay'daki kurban satış yerinde hazırlıklarını tamamladı. Bu çerçevede birimlerden görevli ekipler, denetim ve kontroller yaparken, Türkiye'nin birçok ilinden Bayraklı'ya gelen satıcılara elektrik, su, tuvalet, duş, ilaçlama ve temizlik gibi konularda aralıksız hizmet verildiği bildirildi.

Kurban Bayramı öncesi, Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde Doğançay kurban satış yerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilgili birimlerde görevli ekipler, gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Satıcıların kullanımı için alanda bulunan sabit banyo ve tuvaletler düzenli olarak temizlenirken, 24 saat sıcak su ve elektrik hizmeti veriliyor. Belediye ekipleri ayrıca, günlük su kullanımları için de tankerler aracılığıyla satış ve kesim alanına su taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi de, kurban satış yerini her gün düzenli olarak dezenfekte ediyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, hayvanların; yaş, sağlık belgeleri, küpeleri, pasaportları, sevk işlemleri gibi konularda kontrollerini yapıyor. Toplum sağlığı için düzenli olarak alanı temizleyen belediye ekipleri, sık sık da sulama yapıyor.

Bayraklı Belediyesi, bayram süresince Doğançay kurban satış ve kesim alanına gitmek veya kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için de ücretsiz servis imkanı sağlıyor. Kurban satış ve kesim alanına gidecek vatandaşlar, Bayraklı Sevgi Yolu Atatürk Heykeli önünden Arife Günü dahil bayram boyunca 11:00 ile 17:00 saatleri arasında ücretsiz servislerden yararlanabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar, “Ekiplerimizle bayram öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıklarımızı tamamladık. Nöbetçi ekiplerimiz de bayram süresi boyunca alanda görev yapmaya devam edecek. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler” dedi.