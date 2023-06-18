Bayraklı Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

Bayraklı Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Doğançay'daki kurban satış yerinde hazırlıklarını tamamladı. Zabıta, veteriner işleri, temizlik, park ve bahçeler ile fen işleri müdürlüklerinde görevli ekipler, denetim ve kontrolleri yaptı. Türkiye'nin birçok ilinden Bayraklı'ya gelen satıcılara elektrik, su, tuvalet, duş, ilaçlama ve temizlik gibi konularda hizmet veriliyor.

Kurban Bayramı öncesi Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde Doğançay kurban satış yerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilgili birimlerde görevli ekipler, gerekli hazırlıklarını tamamladı. Satıcıların kullanımı için alanda bulunan sabit banyo ve tuvaletler düzenli olarak temizlenirken, 24 saat sıcak su ve elektrik hizmeti veriliyor. Belediye ekipleri, ayrıca günlük su kullanımları için de tankerler aracılığıyla satış ve kesim alanına su taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi kurban satış yerini her gün bulaşıcı hastalıklara ve haşerelere karşı düzenli olarak dezenfekte ediyor. İlçe tarım müdürlüğü ve Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvanların yaş, sağlık belgeleri, küpeleri, pasaportları, sevk işlemleri gibi konularda kontroller yapıyor. Toplum sağlığı için düzenli olarak alanı temizleyen belediye ekipleri, sık sık da sulama yapıyor.

Sevgi Yolu'ndan Doğançay'a ücretsiz servis

Bayraklı Belediyesi, bayram süresince Doğançay kurban satış ve kesim alanına gitmek veya kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için de ücretsiz servis imkanı sağlıyor. Kurban satış ve kesim alanına gidecek vatandaşlar, Bayraklı Sevgi Yolu Atatürk heykeli önünden arife gününe kadar 13.00 ile 17.00 saatleri arasında ücretsiz servislerden yararlanabilecek. Bayramın 1 ve 2'nci günü de aynı yer ve saatlerde Doğançay Mezarlığına ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Nöbetçi ekipler bayramda görevde olacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ekiplerimizle bayram öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıklarımızı tamamladık. Nöbetçi ekiplerimiz de bayram süresi boyunca alanda görev yapmaya devam edecek. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler” dedi.