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Bayraklı Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı

Bayraklı Belediyesinin atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırma projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başarılı bulundu.

Bu kapsamda bakanlığın sıfır atık yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getiren Bayraklı Belediyesi, “Sıfır Atık Belgesi” aldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Gelecek nesillere sorumluluğumuz var. Daha çevreci ve yaşanabilir bir Bayraklı için çalışıyoruz" dedi.


Bayraklı Belediyesinde geçtiğimiz haftalarda hayata geçirilen sıfır atık yönetim sistemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescillendi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın onayıyla başlayan uygulama kapsamında, Bayraklı Belediyesi hizmet binalarında masa altlarındaki çöp kutuları kaldırılıp atıklar, geri dönüşüm için koridorlara yerleştirilen kutularda ayrıştırılarak toplanmaya başlamıştı. Bunun üzerine çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün uygulaması başarılı görülerek, "Sıfır Atık Belgesi" almaya layık görüldü. Belediye binalarındaki uygulamanın ilçe genelinde de yaygınlaştırılması ve geri dönüşüme önemli katkı sağlanması hedefleniyor.



"Gelecek nesillere sorumluluğumuz var"


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin uygulanarak kaynağında ayrıştırılan atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda belediye hizmet binalarımızda başlattığımız uygulamayı daha da genişleterek israfı önleyip tasarrufu artırmak istiyoruz. Hepimiz bu konuda duyarlı olmak zorundayız. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var ve Bayraklı Belediyesi olarak bu konuda elimizden geleni her zaman yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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