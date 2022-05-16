Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri sınav provası yaptı

Gerçeğini aratmayan sınavlarda eksikliklerini görme imkanı bulan öğrenciler, zamanla yarıştı, bilgilerini test etti.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerine yönelik düzenlenen deneme sınavları gerçeğini aratmadı. Öğrenciler, sınav günü yaşayacaklarının provasını önceden yaparak eksiklerini görme imkanı buldu. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler ücretsiz deneme sınavlarında bilgilerini test etti. Bir yayınevi tarafından organize edilen ve Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katıldığı sınavlarda, öğrencilere sınava giriş belgesi formatında belge hazırlandı, sınav sırasında cep telefonları toplandı. Sınav saatinde kapılar açılırken, öğrencilere belirlenen kritere göre süre tanındı. Kimliği ve giriş belgesi olmayanlarla sınava geç kalanlar ise içeri alınmadı. Kendi imkanlarıyla sınava gelen öğrenciler, sınav günü dikkat etmeleri gerekenleri not etti, eksikliklerini görüp önlem alma imkanı buldu. Bu çerçevede eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen sınavlarda öğrenciler, hem bilgilerini test etti hem de zamanı nasıl kullanmaları gerektiğini öğrendi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, gerçeği aratmayan sınav hakkında, “Bayraklı'nın yarınları olacak çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların başarısı bizim gurur kaynağımız oluyor. Bu nedenle ücretsiz eğitimlerin yanı sıra gerçek sınavı aratmayan deneme ve tatbikat sınavlarıyla da öğrencilerimize sınav günü karşılaşabilecekleri zorlukları önceden görme ve önlem alma imkanı tanıdık. Şimdiden önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek LGS ve YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.