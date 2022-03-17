Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde kayıtlar başladı

1 Mayıs'a kadar kayıt olan öğrencilerin, daha sonra yazılı sınava alınacağı belirtildi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunda kurs görecek öğrencilerini seçiyor. Hayallerindeki lise ve üniversiteler için sınavlara hazırlanmak isteyen öğrenciler, kurs için 1 Mayıs'a kadar “www.bayrakli.bel.tr” internet adresi üzerinden ön kayıt yaptırabilecek. 21 sınıf ve bin öğrenci kapasiteli merkezde, her yıl olduğu gibi LGS ve YKS'ye hazırlanmak isteyen öğrencilere sınav sonrası tercih aşamasında rehberlik hizmeti de verilecek. Ayrıca her öğrenci ile ilgilenen bir akademik danışman, yıl boyunca öğrencinin akademik durumunu değerlendirip, yönlendirmeler yapacak. Bayraklı sınırları içindeki 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz servis hizmeti de sunulacak. Başvuranlar arasında düzenlenecek sınavla, yeni dönemde eğitim görecek öğrenciler belirlenecek. Detaylı bilgiye ise 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Sosyal etkinlik merkezimizde gerek fiziksel durumun, gerekse müfredata uygun yayınların temini ve kapasitenin artırılması gibi düzenlemelerle öğrencilerimize ücretsiz eğitim sağlıyoruz. Bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tek düşüncemiz çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Bu kapsamda özel dershaneleri aratmayan imkanları, eğitim kadrosu ve standartlarıyla çocuklarımıza LGS ve YKS'ye hazırlık kursları veriyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizi çok mutlu ediyor. İstedikleri okullarda eğitim almalarını sağlamak için de sınav öncesi olduğu gibi sınav sonrası da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz" diye belirtti.