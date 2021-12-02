Bayraklı Belediyesi Travel Turkey'de yerini aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15'inci kez düzenlenen Uluslararası Travel Turkey'e katılan Bayraklı Belediyesi; tarihi değerleri, sahili, turizm potansiyeli ve ticaret hacmiyle ilk günden katılımcıların ilgi odağı oldu.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-4 Aralık tarihleri arasında Gaziemir Fuar İzmir'de düzenlenen ‘Travel Turkey' turizm fuarına katıldı. İzmir Sokakları bölümü A holünde ziyaretçilerini ağırlayan Bayraklı Belediyesi standı, fuarın ilk gününden katılımcıların ilgi odağı oldu. 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyı, 58 ülkeden gelen ziyaretçilerle buluşturan fuarda; tarihi zenginlikleri, denizi ve ticari konumu ile İzmir'in ‘kalbi' Bayraklı'nın ‘turizm potansiyeli' tanıtılıyor. Bayraklı standında, kent rehberi, kitapçıklar ve bilgilendirici broşürler dağıtılıyor. Belediyenin tesisleri ve vizyon projeleri anlatılıyor.

Fuarın açılışına katılarak stantları gezen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Turizm profesyonellerinin ve birçok ülkeden katılımcının ziyaret ettiği Travel Turkey'de Bayraklımızın tarihini, denizini, turizm potansiyelini, ticaret hacmini, yatırımlarımızı ve projelerimizi tanıtıyoruz. İlçemizi marka kent yapmak istiyoruz. Kent meydanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, modern sağlıklı yapıları, turizmi, ticareti, sanatı, sporuyla yeni bir Bayraklı inşa ederken herkesi çalışmalarımızı görmeye, Bayraklı'yı keşfetmeye davet ediyoruz” dedi.