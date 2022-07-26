Bayraklı Belediyesi ve Eşrefpaşa Hastanesinden iş birliği

Buna göre, evde verilen ücretsiz sağlık hizmetleri genişletilirken, önceden sadece yönlendirmeler yapılabilen hastaların artık pansumanları, yara tedavileri iki sağlık kuruluşu doktorları tarafından organize edilerek, reçeteleri yazılabilecek.

Bünyesindeki iki sağlık evi ve 6 ağız-diş kliniği ile her yıl binlerce ilçe sakinine ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile iş birliği protokolü yaptı.

Bu çerçevede, 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki sağlık evi içine yeni doktor odası yapılacak ve burası evde bakım hizmetinin hareket noktası olacak. Bayraklı Belediyesi ve Eşrefpaşa Hastanesi iş birliği protokolü gereği görevli doktorlar, ev ziyaretlerinde; sağlık kuruluşlarına gidemeyen, yatalak, engelli veya yaşlı hastaların yara bakımlarını, pansumanlarını, enjeksiyonlarını yaparak ilaçlarını yazabilecek ve kronik hastalıklarla ilgili rapor düzenleyebilecek.

Evde sağlanamayan hizmetler için de Eşrefpaşa Hastanesine nakil işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler mesai saatleri içinde 0232 353 17 32 ve 0232 341 31 31 telefon numaralarından randevu ve bilgi alabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Toplum sağlığı öncelikli konularımızdan biri" diyerek şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın ücretsiz, eşit ve adil sağlık hizmetlerinden faydalanmasını önemsiyoruz. Bu çerçevede sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan yaşlı, yatalak, veya engelli yurttaşlarımıza evlerinde verdiğimiz sağlık hizmetlerini Eşrefpaşa hastanemizle yaptığımız iş birliği çerçevesinde genişlettik. Bayraklı'da herkes için sağlık parolasıyla hizmetlerimizi büyüterek sürdürüyoruz."