Bayraklı Belediyesi yüzme kursu kayıtları başladı

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara yüzme eğitimi vereceği belirtildi. Kayıtları başlayan kurslarda alanında uzman eğitmenler, 5-15 yaş arasındaki çocuklara yüzme öğretecek.

Bugüne kadar yaz spor okullarında yüzme kursuyla binlerce çocuğa yüzme öğreten Bayraklı Belediyesi'nde, yeni sezon kayıtları başladı. Geçtiğimiz yıl bin 200 öğrencinin katıldığı kurs kapsamında Bayraklı Belediyesi, bu yıl da eğitmen ve cankurtaran kadrosuyla yaz tatili boyunca çocuklara yüzme dersi verecek. Kurslar alanında uzman eğitmenler tarafından salı-perşembe, çarşamba-cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün bir saat olarak düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yılda engelli vatandaşlara cumartesi ve pazar günleri 08:30-10:30 saatleri arasında ücretsiz olarak kullanma hakkı tanınacak. Kadınlar cumartesi günleri 10:30-17:30, aileler ise pazar günü 10:30-17:30 saatleri arasında havuzdan yararlanabilecek. Kurs için kayıtların, Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde yapıldığı kaydedildi. Kayıt için yüzebilir onaylı sağlık raporu, kimlik fotokopisi ve 2 adet fotoğraf istenirken, detaylı bilgiye 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor. Havuzun ise 18 Haziran 2019 Salı gününden itibaren faaliyete başlayacağı öğrenildi.