Bayraklı Belediyesinde çalışanlara mesleki yeterlilik sınavı

İzmir'deki Bayraklı Belediyesinde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlara yönelik eğitim programı hazırlandı. Uzmanlar tarafından verilecek 3 haftalık eğitimin ardından gerçekleştirilecek sınava, toplam 170 personel katılacağı ifade edildi.

Bayraklı Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı çerçevesinde, mesleki yeterlilik belgesi eksik olan çalışanların belgelerini tamamlaması için sertifika programı düzenledi. Pandemi dolayısıyla çalışanlar, İsmet İnönü Kültür Merkezinin bahçesindeki açık alanda bir araya geldi. 3 hafta boyunca sürecek programa, Avrupa standartlarında beceri ve yeterliliklerini belgelemek için toplam 170 saha personelinin katılacağı ifade edildi. Eğitimler kapsamında belirli gün ve saatlerde çalışanlara; çalışma alanında iş sağlığı kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımı, tehlike kaynakları ve risk unsurları, olası tehlike durumlarında izlenecek adımlar, ilk yardım çantası ve yangın söndürücülerin kullanımı, iletişim araçlarının önemi ve kullanımı, çalışma alanının temiz ve düzenli tutulması, ekiple uyumlu çalışma yöntemleri, elle kaldırma, taşıma yol ve yöntemleri konularında eğitimler verilecek. Programın sonunda sınava tabi tutulan çalışanlardan başarılı olanlar, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak.

Bayraklı Belediyesi olarak iş güvenliği ve çalışanların sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Personelimizin yaptıkları işin risklerinin de farkına varıp, olası sorunlara karşı önlemler alabilmesi, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması için bu tür eğitim programları önemli. Bu konuda tüm çalışanlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde çalışma hayatını sürdürmelerini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.