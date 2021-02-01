Bayraklı Belediyesinde en düşük maaş 5 bin 200 TL oldu

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şubesi arasında, bin 270 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalanırken, imzalanan sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 5 bin 200 liraya çıktı.

Bayraklı Belediyesi ve DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şubesi temsilcileri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Tören, belediye hizmet binası önünde büyük coşku içinde gerçekleşti. Bin 270 çalışanı kapsayan sözleşmede en düşük işçi maaşı, ikramiyelerle birlikte 5 bin 200 TL olarak belirlendi. İmzaların atılmasıyla, atkılar aracılığıyla davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi.

"Başarılamaz, yapılamaz deniliyordu; ama yapıldığını herkese gösterdik"

Belediye çalışanlarının yoğun alkışları ve sloganlar eşliğinde DİSK atkısıyla konuşma yapan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaptığımız tek iş ortak akıl çevresinde masaya oturuyoruz. Bunun dışında zihnimizin arkasında başka bir şey yok. Büyükşehirle, kamuyla, muhtarlarla, küsmüş bir yönetim yerine tamamını içine alan bir belediye arzuladık. Bunu da başardık. Büyükşehir belediyesi, Bayraklı'ya 140 milyon TL yatırım yaptı. Buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bir kentin sorunlarını doğru tespit etmek için önce kadrolarınız olacak. Biz göreve geldiğimizde bunun için çalıştık. Bizim başkan yardımcısı, müdür değişikliklerimizin altında yatan tek neden de budur. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olarak algılansın istiyoruz. Bine yakın çalışan arkadaşımız tek yerden sözleşme yapacağına yedi müdürlük ayrı ayrı sözleşme yapıyordu. İlk işimiz bütün personelimizin sözleşmelerini insan kaynaklarına bağlamak oldu ve geldiğimiz günden itibaren bunun üzerinde çalıştık. 17 farklı maaş 60 statü vardı. En ağır işi yapan arkadaşlarımız en kötü ücretleri alarak çalışıyorlardı. Temizlik işçilerimize utanarak söylüyorum arıtma suyu, tuvalet kağıdı verilmemiş. Bu arkadaşlarımız belediyenin asıl çalışanları. Önceliğimiz onlar olmalı. Başarılamaz, yapılamaz deniliyordu; ama yapıldığını herkese gösterdik. Bu sözleşmeyle birlikte herkes eşit işe eşit ücret alacak. Esnek çalışma saatlerinin tamamını kaldırdık" diye konuştu.

"Çocuk yardımlarımızı yüzde 100, öğrenim yardımlarını yüzde 450 artırdık"

Başkan Sandal, "Asgari ücret üzerinden yapılan uçurumu büyüten sistemin yerine yeni yevmiye sistemine geçtik. Terfi komisyonu kurduk. Disiplin kurulu bizim olmazsa olmazımızdı. Bazıları bunu belediye başkanın elinde bir silah olarak görüyordu; ama biz şimdiye kadar hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmadık. Geçmiş dönemlerde bir şekilde toplanamayan disiplin kurulunun toplanmasıyla ilgili bazı maddeleri yürürlüğe koyduk. Dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı, vizyon projemiz doğrultusunda çocuk yardımlarımızı yüzde 100, öğrenim yardımlarını yüzde 450 artırdık. 10 yevmiyeden 75 yevmiyeye çıkardık. Bugünden itibaren Bayraklı Belediyesi'nin en düşük maaşı 5 bin 200 TL oldu. Nereden veriyoruz bu parayı? İşçinin alın terini vererek, belediye hizmetlerinde aksaklık olmaz. Bayraklı'nın gücü dinamiği buna yeter. 10 yılda yapılanın iki katı iş yaptık. Pandemi süreci ve deprem felaketinde de çalışmalarımızı aksatmadık. Vatandaşın bize emanet ettiği bütçeyi, çalmadan çırpmadan yönetme meselesidir bu. İnanıyorum ki, hedefimiz olan bütün projeleri yerine getireceğiz. Mutlu çocuklarımız, umutlu gençlerimiz, huzurlu vatandaşlarımız olacak. Diğer ilçelere model olan bir Bayraklı inşa edeceğiz. Bu konuda da elimizden ne geliyorsa var gücümüzle hep birlikte çalışacağız" diye konuştu. Sandal, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben de sizlerden bir şey istiyorum. Güzel, eşit ve adil bir dünya için etnik, siyasi veya dini hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden faşizme karşı omuz omuza durun" şeklinde konuştu.

Törene Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra; DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Toplu İş Sözleşme Başkanı Çetin Çalışkan, Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı, CHP Parti Meclis Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri; Ednan Arslan, Atila Sertel, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, DİSK Genel İş Sendikası şube başkanları, CHP il ve ilçe yöneticileriyle belediye personelleri katıldı.