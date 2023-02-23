Bayraklı Belediyesinde eşit işe eşit ücret

Geçtiğimiz kasım ayında DİSK Genel İş 6 No'lu Şubesi ile imzalanan toplu sözleşmeyle çalışanların maaşlarına yüzde 60 oranında zam yapan Bayraklı Belediyesi, kurulan terfi komisyonu sayesinde personelin unvanlarından kaynaklı uyumsuzlukları da ortadan kaldırdı. “Eşit işe eşit ücret” prensibiyle yürütülen çalışma çerçevesinde 300 işçinin maaşında iyileştirme yapıldı.

Bayraklı Belediyesi, farklı birimlerde çalışan personellerin fiili olarak yaptıkları iş ile unvanları arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak için başlattığı çalışmada sonuca ulaştı. Belediye ve sendika arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 300 belediye işçisini ilgilendiren iş ve kadro uyumsuzluk sorunu ortadan kaldırıldı, işçilerin maaşlarında da unvanları doğrultusunda iyileştirmeler yapılacağı belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, emekçinin ve alın terinin yanında yer alıyoruz. Artan hayat pahalılığını dikkate alarak, belediyemizin imkanları doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmemeye özen gösteriyoruz. Eşit işe eşit ücret prensibiyle; belediyemiz ve sendika arasında devam eden terfi görüşmeleri sayesinde fiili iş ve unvan arasındaki uyumsuzlukları da ortadan kaldırmış olduk. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, “Bayraklı Belediyesinde imzalamış olduğumuz toplu sözleşme gereği, emekçi kardeşlerimizin unvanları, fiilen yaptıkları göreve göre düzenlenecekti. Bugün itibarıyla bu sorunu ortadan kaldırdık. Bayraklı Belediyesinde artık herkes fiilen yapmış olduğu göreve uygun unvan alıyor” şeklinde konuştu.