Bayraklı Belediyesinde 'kalite yönetimi' toplantısı

Uygulama kapsamında belediye hizmetlerinin uluslararası standartlara getirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'nda TSE Yönetim Sistemleri Başdenetçisi ve Eğitim Uzmanı Dr. Fatma Tunç Köprülü ile Eğitim ve Belgelendirme Uzmanı Tansel Namlıses tarafından verilen eğitimde ISO'nun önemi, amacı, faydaları ve gerekliliği anlatıldı. Katılımcılara; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 21001 Eğitim Kuruluşları Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Çalışma kapsamında Bayraklı Belediyesinde verilen hizmetlerin belli bir noktaya getirilmesi, uluslararası standartta kalite, güven ve vatandaş memnuniyeti oluşturulması hedefleniyor. Buna göre; personele hizmet içi eğitimler verilecek, ofislerdeki işlem süreçleri iyileştirilecek, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için analizler gerçekleştirilecek. Vatandaşa en iyi hizmeti sağlamak amacıyla düzenlenen uygulama çerçevesinde bilgilendirilen Bayraklı Belediyesi bürokratları, bundan sonraki süreçte hizmetlerde kalite yönetim sistemi çalışmalarına başlayacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kalite yönetim sisteminin ana konuları kentin yaşam standartlarını yükseltmek, işsizlik, yoksulluk, eğitim, kentsel dönüşüm ve sağlık gibi temel konularda sorunları gidermekle doğru orantılıdır. Bu kapsamda tüm enerjimizle Bayraklı'da en iyiye ulaşmak ve vatandaşımıza ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye belirtti.