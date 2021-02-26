Bayraklı Belediyesinde koronavirüse karşı dijital önlem

Koronavirüs salgınına karşı her alanda ilk günden itibaren tedbirleri hızla uygulayan Bayraklı Belediyesi, gerek ilçe genelinde insan ağırlığının bulunduğu alanlarda gerekse belediye hizmet binalarında önlemler almaya devam ediyor. Sokak ve caddeleri dezenfekte edip, toplum sağlığı için gerekli çalışmaları aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesinde, son olarak hizmet binalarının girişlerine dijital HES kodu sorgulama ve ateş ölçme cihazı yerleştirildi. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasını cep telefonlarına indiren vatandaşlar, bu uygulamadaki karekodu dijital ekrana okutarak, riskli olup olmadıklarını anında öğrenebiliyor. Ellerini cihaza uzatarak da ateş ölçümü yapılıyor. Aynı anda ekranı takip eden belediye güvenlik görevlileri, sonuca göre, maskeyle vatandaşların binaya girişine izin veriyor. Riskli durumdaki vatandaşlar binaya alınmıyor.

Daha önce HES kodu işlem masası ile belediye çalışanları vatandaşlara yardımcı olarak, “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden ya da SMS yöntemiyle alınan HES kodunun sorgulanmasının ardından tek tek ateş ölçüp binaya girişleri bu şekilde sağlıyordu.

Cihazların 3 tanesi Ana hizmet binasında, 1 tanesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda, 1 tanesi Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Spor Salonu'nda, 1tanesi de Osmangazi hizmet binasında hizmete sunuldu.