Bayraklı Belediyesinden istihdam atağı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ekonomik olarak zor süreçten geçtiğimiz bugünlerde iş arayan yurttaşlarımıza destek oluyoruz. Hedefimiz daha fazla kişiyi istihdama kazandırmak” dedi.

İşsizliğe sosyal belediyecilik anlayışıyla çözüm üretmeye çalışan Bayraklı Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı. İşverenlerle iş arayanlar arasında köprü oluşturan Bayraklı Belediyesi İstihdam Ofisi, toplu görüşmelerine hız verdi. Yılbaşından bu yana sürdürülen çalışmalarda 36 iş görüşmesi yapılırken, 375 kişi çeşitli firmalarda işe yerleştirildi. Bu rakam son 4 yılın en yüksek rakamı oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İşsizliği insanların kaderi olmaktan çıkarmak istiyoruz. İşverenlerle iş arayanlar arasında sağlıklı ve sonuç alıcı bir köprü oluşturuyoruz. Ne mutlu ki bugüne kadar vatandaşlarımıza istihdam sağlamak konusunda rehberlik etmişiz. İşverenler ve iş arayan vatandaşlarımızı buluşturduğumuz toplu görüşmelerimiz devam ediyor. Daha fazla yurttaşımızı iş hayatına kazandırmak istiyoruz. Bu konuda Bayraklı'da bugüne kadar örneği görülmemiş bir çalışma içine girdik. Başladığımız projelerimiz ve hazırlığını yürüttüğümüz çalışmalarımızla da ilçemizdeki işsizliği en aza indirecek çözümleri üretiyoruz" dedi.