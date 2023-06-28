Bayraklı Belediyesinden istihdama destek

Çeşitli firmalardaki mevcut işlere yönlendirmelerde bulunan belediye, 4 yılda 3 bin 115 kişiye birçok firmada istihdam sağladı.

Bayraklı Belediyesi, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde son 4 yılda binlerce kişiyi çeşitli firmalarda işe yönlendirdi, 3 bin 115 kişiyi de istihdama kazandırdı. İşverenler ile iş arayanları bir araya getirerek birebir görüşmeler sağlayan belediye yetkilileri, istihdama önemli ölçüde katkı sağladı. Bu çerçevede 2023 yılının ilk yarısında 654 kişi çeşitli firmalarda işe yerleştirilirken bu sayı son 4 yılda ise 3 bin 115'e ulaştı. Uygulamaya göre; firmalarla yapılan mülakatları olumlu geçen adaylar, mesleki deneyim ve iş kollarına göre işbaşı yapıyor. Projeden yararlanmak isteyenler Bayraklı Belediyesi İŞKUR İstihdam Ofisi'ne özgeçmiş vererek iş sahibi olma imkanından faydalanabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İşsizlikle mücadele etmek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Bayraklı'da üzerimize düşeni yapıyoruz. Geldiğimiz ilk günden bu yana bu konuda var gücümüzle çalışıyoruz. Firmalarla iş arayanlar arasında köprü görevi görüyoruz. İlçe belediyeleri arasında rekor seviyede yönlendirme ve işe yerleştirme yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.