Bayraklı Belediyesinden memurlara ihale eğitimi

Kamu ihale mevzuatı konusunda uzman akademisyen tarafından verilen eğitim, iki oturum halinde gerçekleştirildi. Belediye meclis salonundaki eğitim seminerinin ilk bölümüne gerçekleştirme görevlileri, ikinci bölümüne ise ihale komisyonu üyeleri katıldı. Seminerde, kamu ihale mevzuatının temel ilke ve kuralları, ihale süreçleri, doğrudan temin uygulamaları, teknik şartnamenin hazırlanması, tekliflerin sunulma şekilleri gibi konular ele alındı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ihalelerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına geçtiğimiz aylarda bir ihale komisyonu kurduklarını ve tüm ihaleleri canlı olarak yayınladıklarını hatırlatarak, “Son olarak ihale komisyonu üyelerine ve gerçekleştirme memurlarına yönelik bir eğitim semineri düzenledik. Yaptığımız çalışmalarla her aşaması şeffaf olan ihaleler yapıyor ve bunu canlı yayınla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” dedi.