Bayraklı Belediyesinden sokak kedilerine sıcak yuva

Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 kedi evi yapılacak ve ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarına yerleştirilecek.

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde barınma ve beslenme sorunları yaşayan sahipsiz kedilere yönelik harekete geçti. İhtiyaç olan her noktaya yerleştirilecek kedi evleriyle, özellikle kış aylarında daha çok sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına destek olmayı amaçlayan belediye, can dostlara mama ve su takviyesinde de bulunacak. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ekipler, bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü atölyesi tarafından yapılmaya başlanan 30 kedi barınağını önümüzdeki günlerde çeşitli parklara ve merkezi noktalara yerleştirecek. Belediye mühendisleri tarafından tasarlanan modern görünümlü yeni ahşap barınaklar, zorlu hava koşullarına da dayanıklı olacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sokak hayvanlarından hepimiz sorumluyuz ve toplumun her kesimi olarak aynı hassasiyeti göstermek zorundayız; çünkü bu dünya sadece bizim için değil, hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu nedenle bize düşen görev bir yandan belediye faaliyetlerimizi sürdürürken diğer yandan da can dostlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmak. İmkanlarımız dahilinde her zaman can dostlarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.