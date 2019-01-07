Bayraklı Belediyesi'nden sosyal hizmetlerde başarı üstüne başarı

Bu kapsamda İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından hazırlanan rapora göre Bayraklı Belediyesi, sosyal hizmetlerde İzmir'de sıralamaya giren tek ilçe oldu.

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından ilki 2016'da hazırlanan ve belediyeleri belli kriterlere göre sıralayan İnsani Gelişme Endeksi'nin ikinci raporunda, 28 büyükşehir belediyesinden 161 ilçe araştırmaya dahil edildi. Prof. Dr. Murat Şeker, Çağla Bakış ve Barış Dizeci tarafından hazırlanan raporda; yönetişim ve saydamlık, sosyal kapsama, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve belediye çevresel performans ile ulaşım başlıklarındaki yedi alt endeks, ilgili değişkenlerle oluşturuldu ve nihai insani gelişmişlik endeksi skoru elde edildi.

Aile, çocuk, genç, kadın, engelli, mülteci, hasta ve yaşlılara yönelik hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesinin değişken olarak alt endeks skorunu oluşturduğu sosyal kapsama endeksinde ilk üç sırada İstanbul'dan Ümraniye ve Beşiktaş, İzmir'den ise Bayraklı Belediyesi yer aldı. Yıllardır yeni doğan bebekten, ücretsiz ambulans hizmetine, evde yaşlı, ev temizlik ve kuaför hizmetinden, İzmir'deki en büyük engelliler merkezine kadar birçok projeyi hayata geçiren Bayraklı Belediyesi, 10 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'deki örnek ilçelerden biri haline gelirken, yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen sosyal hizmetler büyük tecrübe ve başarıyla gerçekleştirildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, belediyenin bir çok projesinin örnek olduğunu ifade ederek, "Dar gelirli ailelerimizin yoğun olduğu ilçemizde birçok projemiz, başta İzmir belediyeleri olmak üzere Türkiye'ye örnek oldu. Hayata geçirdiğimiz bu projeler vatandaşlar tarafından büyük kabul gördü. İhtiyaca yönelik, insan odaklı projelerimizin vakıf araştırmaları tarafından da takdir görmesi bizleri memnun etti. Geride bıraktığımız 10 yılda kısıtlı bütçelerle gelinen noktada İzmir'de aile, çocuk, genç, kadın, engelli, mülteci, hasta ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerde önemli çalışmalara imza attık dedi.