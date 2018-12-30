Bayraklı Belediyesinden yeni yıl sürprizi

Bayraklı Belediyesi 2018'in son hafta sonunda düzenlediği etkinlikle çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. İlçenin en işlek caddelerinde heykel atölyesi, palyaço ve Noel babadan oluşan animatör ekibini karşısında gören çocuklar yeni yıl coşkusuyla mutlu bir gün geçirirken, gün boyu süren etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yılbaşı dolayısıyla yine çocukları unutmadı. Yeni yılı hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşayarak çocukları bu heyecana ortak eden Bayraklı Belediyesi, hafta sonu boyunca çocuklara özel etkinlik düzenledi. Bu kapsamda soğuk heykel atölyesinin Bayraklı Sevgi Yolu ve Haşim İşcan Caddesindeki gösterileri vatandaşların beğenisini kazandı. Yoğun ilgi gören animatörler özellikle çocukların meraklı bakışları arasında hünerlerini sergiledi. Cadde boyunca gezen palyaçolar çocukların yüzlerini boyadı, renkli balonlardan yaptıkları hayvan figürlerini hediye etti. Yılbaşının simgesi haline gelen Noel Baba ise aileler ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni yıl öncesi alışveriş için gezintiye çıkan ilçe sakinleri ve çocukları yılbaşı etkinliğiyle neşeli anlar yaşadı.

"Çocuklarımızın yüzü hep gülsün"

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, geçtiğimiz yılın ülke olarak çok zor süreçleri beraberinde getirdiğini ve 2019'un daha zorlu olabileceğini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Yılbaşı özellikle çocuklar açısından heyecan verici günlerdir. Animatör arkadaşlarımızla çocuklara yönelik bir aktivite gerçekleştirdik. Hiçbir çocuğun burnunun bile kanamadığı, huzurlu, savaşsız, insanlarımızın refah seviyelerinin yükseldiği, mutlu ve güzel bir yeni yıl diliyorum" dedi.