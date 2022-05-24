Bayraklı ilk festivali için gün sayıyor

Bayraklı Belediyesi'nin belediye tarihinde düzenlediği ilk festival olan 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali'nin tanıtım toplantısında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı vizyonunun bir parçası olarak bu tür festivalleri Bayraklı'da yapma kararı aldık. Burada önemli olan, İlyada ve Odessa destanlarını yazan Homeros'u yaşadığı coğrafyaya getirmek” dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin belediye tarihinde düzenlediği ilk festival olan 1. Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Çeşit sanat etkinlikleri, şiir okuma saatleri ve konserlerin yapılacağı festival, ve 3-4-5 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada belediyenin asli görevlerinin yanında kültürel bazı görevleri de olduğunu belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Belediyelerin asli görevleri vardır ama görevler sadece bu tanımlanan işlerle sınırlamak kentlere haksızlık olur. Temizlik, park-bahçeler, altyapı ve kentin sosyal donatı alanlarıyla ilgili ihtiyaçlar. Evet bunları hepsini çözebilirsiniz. Mesela, Bayraklı'da en küçük kent meydanına sahip metropol içlerden biriydik ama şimdi en büyüğüne sahibiz. Ama bunlar yeterli değil. Bir kenti sevmek o kentin sokaklarını ve meydanlarını sevmektir. Çocukları, kadınları, bütün canlıları sevmek, çevreye duyarlı olmaktır. Çevreye duyarlılık aslında alışılagelen işler dışında kenti doğru planlamakla ilgili bir süre. Siz kenti doğru planlayamıyorsanız birkaç ağaç fazla dikerek kente değer vermiş olmazsınız. Biz bu vizyonlar Bayraklı'yı baştan başa yeniden planlıyoruz” dedi.

“Bayraklı, İzmir'in kurulduğu kent”

Yapılan çalışmalarla Bayraklı'nın gölgede kalmış halinden hak ettiği yere kavuşacağını belirten Başkan Sandal, “Bayraklı, İzmir'in kurulduğu kent. Tüm dinamizmiyle tüm İzmir'e yön verecek bu kenti eni özellikleriyle ortaya çıkarmalıyız. Biz hep gölgede bırakılmışız. Kimi zaman Bornova'nın kimi zaman Karşıyaka'nın gölgesinde kalmış. Kangren olmuş sorunlarımız var. Bunlar çözülebilir. Bizim bunlar için yeterli birikimimiz var. Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarıyla kentin tamamını yeniden planlayarak bu kenti İzmir'in değil Türkiye'nin sayılı kentlerinden biri yapmak gibi bir derdimiz ve inancımız var” diye konuştu.

Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentte yaşayan vatandaşların toplumsal hayata entegrasyonu için de büyük önem taşıdığını söyleyen Sandal, “Yönetimlerin bir de insan boyutu var. Bayraklı, kozmopolit bir ilçe. Farklı ekonomik katmanlardan vatandaşlarımız var. Bu insanların entegrasyonu bizim için önemli. Toplumsal entegrasyonun en önemli unsurları da sanat, edebiyat ve spor. Biz bu 3 noktada anlaştığımızda entegrasyona da ciddi katkı sunacağız. Sanat güçlü bir kavram. Biz de bunu esas alarak daha önce de oraya koyduğumuz Bayraklı vizyonunun bir parçası olarak bu tür festivalleri Bayraklı'da yapma kararı aldık. Burada önemli olan şu: İlyada ve Odessa destanlarını yazan Homeros'u yaşadığı coğrafyaya getirmek. Bunu baz alarak uluslararası düzeyde yurt dışından ve yurt içinden katılımcılarla yeni bir festival düzenleme kararı aldık. Biz yeni bir kent ve kimlik için ihtiyacımız olan festivali burada düzenleyeceğiz. Gün geçtikçe savrulduğumuz, tüketildiğimiz, değerlerimizin yok edildiği, sanattan edebiyattan şiirden koparıldığımız bir işle ilgili yapılan bu gayretin doğru görülmesini istiyoruz” dedi.

Sandal'ın ardından konuşan Festival Direktörü Tuğrul Keskin ise “Bayraklı'nın bütün semtleri kültür ve sanatla iç içe olmayı hak ediyor. İzmir, böyle bir kent. Üzülerek söylüyorum. Bayraklı gibi bir kültür kentinde kimi canlılara eziyet edilerek yapılan festivaller oldu. Bunu için üzgünüm. Bayraklı hak ettiği yere gelmeli. Biz bu festivalle entelektüel İzmir'i o entelektüel ırmağın içinde tutmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.