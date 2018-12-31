Bayraklı Karabağ'ı bırakmıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğini açıklayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı, belediye personeli ve ilçe sakinleri yalnız bırakmadı. Toplanan kalabalık, “Biz seni istiyoruz başkanım” sloganları atarak Başkan Karabağ'a destek verdi ve geri dönmesini istedi.

Bayraklı Belediyesi personeli ve ilçe sakinleri, belediyeciliği bırakacağını açıklayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı, kararından vazgeçirmek için sabah erken saatlerde belediye binası önünde toplandı. Kalabalık grup, “Biz seni istiyoruz başkanım, halkçı başkan bizi bırakma, Bayraklı burada liderinin yanında” sloganları atarak Başkan Karabağ'a destek verdi ve geri dönmesini istedi. Büyükşehir olmasa da Bayraklı'da bir dönem daha kalmasını istedi. Vatandaşların tezahüratlarını karşılıksız bırakmayan Başkan Karabağ da kısa süreliğine vatandaşların yanına inerek, herkese teşekkür etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

"Bu kalıp bana dar geldi"

Karabağ, yaptığı duygusal konuşmada, “Bu sistem içinde ilçe belediyeciliğinin yapılması zor. İstediğin işleri yapamıyorsun. Hepinize emeğiniz için teşekkür ederim” dedi. Yaklaşık 10 senede iyi günlerin kötü günlerden fazla olduğunu belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Benim büyükşehir dosyasını vermeden önceki kararım, çok yakınımdaki arkadaşlar biliyor; belediyeciliği bırakmaktı ve büyükşehire dosya vermemekti. Ama arkadaşların ısrarıyla, zorlamasıyla dosyayı verdik. Bir de ilçeleri gezerek oralardaki tabloyu gördük. Ancak ilçe belediyeciliğinin bu sistem içinde yapılması çok zor. Çalışanlara istediğini veremiyorsun, istediğin işleri yapamıyorsun, büyükşehir yetkileri her şeyi kısıtlıyor ve paranın büyük bölümü büyükşehire gidiyor. Dolayısıyla bu kalıp bana dar geldi." dedi.

"İçimizde tam bir dejenerasyon var

Görevi süresince kötü insan manzaraları ile karşılaştığını anlatan Başkan Karabağ, şöyle devam etti: "İkincisi insanlar içinde bu kadar bozulma olduğunu burada yaşadım. İnanılmaz kötü insan manzaralarıyla karşılaştım. Bu içeriden, dışarıdan kendi partimizin içinden dışından da oldu. İş, aş, ekmek paylaştığımız insanların tanınmaz halde kötü olmaları, tamiri mümkün değil arkadaşlar. Tam bir dejenerasyon var bizim içimizde. Dolayısıyla bu süreç, kuruluşunu yaptığım belediyeden ilk başlardaki yorgunlukla beraber bugünlere kadar geldi. Hiç hoş şeyler yaşamıyor herkes. Yani bu iş çığırından çıktı. Dolayısıyla rantçılar beni, istemiyor. İhale mafyası beni istemiyor”

Vatandaşların sevgi gösterileri karşısında duygulanan Başkan Karabağ, tezahüratlar eşliğinde belediye binasına girdi.