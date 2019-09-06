Bayraklı Kent 1 yaşında

İzmir'in gökdelenler bölgesinde, Fethi Sekin Parkı karşısında geçen yıl 5 Eylül'de hizmete açılan Kent Bayraklı Tıp Merkezi'nin 1. kuruluş yıldönümü tüm çalışanların katıldığı bir törenle kutlandı. Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, “Butik hastane özelliğindeki Bayraklı Tıp Merkezimiz kısa sürede sektördeki yerini sağlamlaştırdı, bölgenin önemli bir ihtiyacının karşıladı” dedi.

Kent Sağlık Grubu'nun 4 önemli yatırımından biri olan, her branşta günübirlik ameliyatların yapıldığı Kent Bayraklı Tıp Merkezi, sektörde 1 yılını doldurdu. İlk yaş kutlamasına merkez çalışanlarının yanı sıra Kent Sağlık Grubu çalışanları da katılırken, Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, 1 yılda gelinen yolun çok önemli olduğunu söyledi. Dr. Yıldırım, güçlü hekim kadrosuna, yüksek teknolojik donanımlı radyoloji bölümüne, laboratuvar ve ameliyathanelere sahip, her branşta poliklinik hizmetlerinin verildiği Bayraklı Tıp Merkezi'nin kısa sürede hastaların güvenle başvurduğu bir sağlık kurumu haline geldiğini kaydetti.

Çalışanlarla birlikte ilk yaş pastasını kesen Dr. Yıldırım, henüz açılalı 1 yıl olmasına karşın merkezle ilgili çok iyi değerlendirmeler yapıldığını, bunun gurur verici olduğunu belirterek, “Altyapıyı biz yaptık, üst yapıyı sizler yapıyorsunuz. Hastalarımdan gelen geribildirimler bu işinin çok iyi yapıldığını gösteriyor. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Kent Bayraklı Tıp Merkezimiz de diğer kurumlarımız gibi hasta memnuniyetini ön planda tutarak, kalitesinden ödün vermeden başarıyla hizmetlerini sürdürecek. Nice yıldönümlerini birlikte kutlama dileğiyle” dedi.