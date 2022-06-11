Bayraklı Mandolin Orkestrasından ‘yaza merhaba'

Bayraklı Belediyesi'nin TOBAV işbirliği ile hayata geçirdiği Bayraklı Mandolin Orkestrası, ‘yaza merhaba' konseri gerçekleştirdi. Yüzlerce sanatseverin beğeniyle takip ettiği konserde, vals, tango, napoliten, sirtaki ve film müzikleri seslendirildi.

Türkiye'de, bir ilçe belediyesi bünyesinde kurulan ilk mandolin orkestrası olma özelliği taşıyan Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası, ‘yaza merhaba' konseri gerçekleştirdi. Tarihi İZDOB Elhamra Sahnesinde gerçekleşen konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Şef Lalecan Özay Muzaffer yönetimindeki konserin solistliğini soprano Ayşe Şener Özmen üstlendi. Vals, tango, napoliten, sirtaki ve film müzikleri beğeni kazandı. Geceye; Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, orkestranın sanat yönetmeni ve dünyaca ünlü şef Gürer Aykal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, TOBAV İzmir Şube Başkanı Hale Gökalp Sezer ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Belediye bünyemizde TOBAV iş birliğiyle‘Mandolin Orkestrasını yeniden bir araya getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Büyüyerek, mandolini her kesime sevdirerek yolumuza ve konserlerimize devam edeceğiz. Sanatçılarımıza ve dünyaca ünlü şef Gürer Aykal'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Umudumuz gençler”

TOBAV İzmir Şube Başkanı Hale Gökalp Sezer ise “Bizleri bir araya getiren Bayraklı Belediyesine ve her koşulda yanımızda olan siz sanatseverlere şükran borçluyuz. Mandolini herkese sevdirmek istiyoruz. Ana hedefimiz çocuklar ve gençler. Umudumuz sizlersiniz. Eğitimci başkanımız Serdar Sandal, eğitime büyük önem verdiği için çok şanslıyız” dedi.