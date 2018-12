Bayraklı, sağlıkta sınır tanımıyor

Bu kapsamda belediyenin diş hekimleri, geçtiğimiz hafta Sevgi Yolu'nda stant açarak vatandaşları bilinçlendirdi. Özellikle çocuklara düzenli diş fırçalamanın önemini anlatan, ağız sağlığıyla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan hekimler, belediyenin ücretsiz sağlık hizmetlerini de tanıttı. Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ücretsiz sağlık hizmetlerine ara vermeksizin ve giderek büyüyen sağlık ekibiyle devam eden Bayraklı Belediyesinin bu çalışmaları, vatandaşlardan da büyük karşılık görüyor.

Ücretsiz poliklinik, evde pansuman, hasta nakil, enjeksiyon ve engelli bakım hizmetlerinin yanı sıra bünyesinde bulundurduğu ücretsiz 8 diş ünitesiyle vatandaşların ağız sağlığını da önemseyen belediye, geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 bin kişinin diş sağlığı problemlerine çözüm buldu. İhtiyaca yönelik projelerle bu kapsamda ağız ve diş sağlığı için 6 noktada 8 diş hekimiyle hizmet veren Bayraklı Belediyesi, ayrıca Adalet ve 75'inci Yıl mahallelerindeki sağlık evlerinde 4 doktor, 4 hemşire, 8 sağlık çalışanı, 3 ambulansla ilçe sakinlerinin sağlık konusundaki ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Yıllardır ücretsiz sağlık hizmetleriyle adından söz ettiren ve örnek ilçe haline gelen Bayraklı Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini sergileyerek, vatandaşın da takdirini topluyor.

“Sağlık hepimizin gündemi"

İzmir'de vatandaşların sağlığına önem veren örnek bir ilçe olduklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Yaptığımız yatırımlar ve ücretsiz sağlık hizmetlerimizle bu alanda öncü ve lider konumdayız” dedi. Belediyeciliğin sosyal sorumluluk işi olduğunu ifade ederek, ihtiyaca göre hizmetler ürettiklerini dile getiren Karabağ, “Yola çıktığımız andan itibaren halkımızın dertlerine çare olmak için eğitimden sağlığa pek çok destek projesi başlattık. Sağlık hizmetlerimiz bunların başında geliyor. Çünkü sağlık, hepimizin gündemi. Hastalıkların, yeri yurdu; genci yaşlısı yok. Saraya da girer, gecekonduya da. Her insanın, her evin öncelikli meselesidir. Bayraklı, her açıdan yoksun bırakılmış bir bölgeydi ve bu hizmetlerimizle önemli bir açığı kapattık" diye konuştu. Hizmeti, hayatın kendisi gibi, bir bütün olarak ele almak gerektiğini vurgulayan Karabağ, “Hekimlerimiz ve sağlık personelimiz de Türkiye'de 9 yıldır aralıksız hizmet veren ve ilk olma özelliği taşıyan bu modelin parçası olmaktan mutlu. Fedakarca çalışıyorlar. Kliniklerimizde, evlerde, sokaklarda halkımızın sağlığı her nerede söz konusuysa orada çalışıyorlar. Bu tür sosyal destek projeleri, zaten kan ağlamakta olan vatandaşın umudu oluyor. Büyükşehirler düzeyinde ele alınması gereken hayati hizmetler bunlar. Örnek alınan işler yapmış olmaktan mutluyum ve onurluyum” diye ifade etti.

Türkiye'de ilk olmanın gururu

Son olarak Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Sevgi Yolu'nda bir araya gelen diş hekimleri düzenlenen etkinlikte vatandaşları bilgilendirerek, çalışmalarını anlattı. İzmir'in birçok ilçesinden ücretsiz muayene veya tedavi amacıyla sosyal güvencesi olmayan çok sayıda vatandaşın Bayraklı Belediyesi sağlık ünitelerine geldiğini söyleyen hekimlerden Nedret Unutmaz, “9 yıldır ücretsiz sağlık hizmetlerimizle Bayraklı Belediyesi olarak bugüne kadar 100 binin üzerinde kişinin sağlık problemlerini çözüme kavuşturduk. İmkanlarımız dahilinde kliniklerimizde özellikle diş dolgusu, diş taşı temizliği çocuklarımızın diş çekimleri koruma ve florlama gibi bir sürü işlemi ücretsiz yapıyoruz. Bu kapsamda da geçtiğimiz yıl 20 bin kişinin dişini muayene ettik. Hizmetlerimizi randevu sistemiyle veriyoruz. Hiçbir sağlık sosyal güvence aramıyoruz. 9 yılda 8'inci diş hekimliğimizi açarak, Türkiye'de bir ilk olmanın gururunu taşıyoruz. İnanıyoruz ki, bu hizmetimiz İzmir'e ve ülkeye örnektir” dedi.