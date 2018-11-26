Bayraklı Şehir Hastanesi çalışmaları son sürat

İzmir'de yapımı devam eden Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsünün kaba inşaatının yüzde 70'i, projenin tamamının da yüzde 30'u tamamlandı. 633 bin metrekare alanda yükselecek kompleks içerisinde 2 bin 60 yataklı 6 ayrı hastane hizmet binası bulunacak. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Birol Durukan, projede kullanılan demirlerle 7 tane Eyfel Kulesi yapılabileceğini söyledi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Birol Durukan, İzmir'de yapımı devam eden Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü hakkında bilgi verdi. 633 bin 477 metrekare inşaat alanına sahip 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi içerisinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar cerrahisi hastanesi, genel hastane ve genel + onkoloji hastanesi olmak üzere 6 ayrı hastane hizmet binası bulunacak. Hastaneye günde yaklaşık 80 bin kişinin giriş çıkış yapabileceğini ifade eden Durukan, “10 katlı bir bina için dökülecek beton, buraya bir günde dökülen betonla eşit. Projede kullanılan demirlerle bugün 7 tane Eyfel Kulesi yapılabilir” diye konuştu.

2020 mayısta tamamlanacak

Ana hastane binasında bin 325 hasta yatağı, 374 yoğun bakım yatağı, 40 merkezi, 8 günübirlik, 1 tüp bebek, 2 yanık, 2 kadın ve doğum olmak üzere toplam 53 adet ameliyat salonu olacak. Ayrıca hastanenin iki katında olmak üzere 302 poliklinik odası ile hizmet verilmesi planlanıyor. Kadın doğum ve çocuk hastanesinde 18 yataklı anne bebek uyum odası, 16 yataklı sancı doğum lohusa odası, 71 yataklı yeni doğan yoğun bakım, 54 yataklı çocuk yoğun bakım, 22 yataklı kadın doğum yoğun bakım üniteleri yer alacak. Kalp damar cerrahisi hastanesinde 36 yataklı 3. seviye genel yoğun bakım, 18 yataklı 2. seviye koroner yoğun bakım, 16 yataklı 3. Seviye göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesi bulunacak. Genel hastanede 3. basamak 36 yataklı genel yoğun bakım ünitesi ve genel+onkoloji hastanesinde ise 15 yataklı yanık merkezi, 18 yataklı kemik iliği transplantasyon merkezi, 22 yataklı palyatif bakım ünitesi, 18 yataklı 2. basamak nöroloji yoğun bakım, 2. basamak beyin cerrahisi yoğun bakım, 18 yataklı 2. basamak cerrahi yoğun bakım, 2. basamak dahili yoğun bakım, 18 yataklı 3. basamak organ nakli yoğun bakım, 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi, 48 yataklı mahkum kliniği ve hemodiyaliz ünitesi olacak. Şantiyede 2 bin 16 kişi hummalı bir şekilde çalışırken, projenin bitiş tarihi ise 2020 yılının mayıs ayında olacak.

5 bin araçlık otopark

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Birol Durukan, ambulansların hastanenin acil servis bölümüne trafiğe takılmayacak şekilde giriş yapacağını söyledi. 5 bin araç kapasiteli otoparkın yer alacağı hastanede helikopter pistlerinin de bulunacağını kaydeden Durukan, “2017 yılının ortalarında Bayraklı Şehir Hastanesinin yer teslimi yapılmıştı. Şu anda kaba inşaatının yüzde 70'i bitti. Toplam projenin de yüzde 30'u tamamlanmış durumda. ‘Şehir hastanesi' diyoruz ama içinde birçok farklı hastane hizmet binasının bulunduğu 2 bin 60 yataklı büyük bir kompleksten bahsediyoruz” dedi.