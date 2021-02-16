Bayraklı Soğukkuyu'ya yeni muhtarlık binası

Daha modern ve merkezi konumdaki hizmet binası talebinin yerine getirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Muhtar Coşkun Bülbül, desteklerinden dolayı Başkan Sandal'a teşekkür etti. Açılışta konuşan Sandal, “Biz sadece iş yapacağız. 2021 yılı sonu itibarıyla tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Yeni muhtarlık hizmet binasının ardından Soğukkuyu'ya ayrıca kültür merkezi ve kreş kazandıracağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ihtiyaç olan muhtarlık binalarının yenilenerek daha modern ve sağlıklı hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi ve felaketlere rağmen bir yandan ilçeye yeni projeler kazandırmak için çalışan ve bu kapsamda önceki aylarda Fuat Edip Baksı Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası kazandıran Başkan Sandal, bu kez Soğukkuyu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılışını geniş katılımlı bir törenle yaptı.

Önceden 21 metrekarelik konteyner içinde bulunan muhtarlık binası, proje kapsamında 42 metrekarelik yerleşik muhtarlık binasına dönüştürüldü. Eski muhtarlığın ön kısmındaki cadde kenarına inşa edilen yeni muhtarlık binasında; depo, mutfak, tuvalet, sekretarya ve muhtar odası bulunuyor. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin pandemi, deprem ve sel felaketleri gibi zorluklara rağmen kısa zamanda hazır hale getirdiği binanın açılış kurdelesini Başkan Sandal; Muhtar Coşkun Bülbül, diğer mahallelerin muhtarları ve azalarla birlikte kesti. Soğuk havaya rağmen geniş katılımla gerçekleşen açılışa CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve CHP Bayraklı ilçe yöneticileri katıldı.

Soğukkuyu'ya kültür merkezi ve kreş

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen törende Muhtar Bülbül, "Taleplerimizin yerine getirilmesinden dolayı mutluyuz. Teşekkür ederiz. Mahallemize bir de kültür merkezi ve kreş isteğimiz var. Bu konuda da başkanımızdan destek istiyoruz" dedi.

Başkan Sandal, "Soğukkuyu mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan yeni muhtarlık binasının açılışını yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Sırada 6 muhtarlığımız var. Bu dönem içinde onları da bitireceğiz. Muhtarlarımızın daha sağlıklı, nitelikli ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ortamlarda hizmet vermeleri bizim de önceliğimiz ve bu konuda elimizden geleni yapacağız. Muhtarlarımız bizim göz bebeğimiz. Mahallelerle ilgili işlerimizi yaparken ilk başvuracağımız adres muhtarlarımız Amacımız bir yandan bütçemizi düzeltmek bir yandan da projelerimize başlamak" dedi.

2021 yılının sonu itibarıyla planlanan projeleri tek tek hayata geçireceklerini ifade eden Sandal, "Bugüne kadar temel altyapı sorunları ve ihtiyaçların yüzde 80'inden fazlasını çözmüş durumdayız. Biz sadece iş yapacağız. Çok konuşmayacağız. Mahallelerimizin dertlerini sıkıntılarını, okula gidemeyen çocuklarımızın ihtiyaçlarını, gıda ihtiyacı olan yurttaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz. Kim ne derse desin, kim neyi uydurursa uydursun; uydurdukları yalan batağında kendileri boğulacaklar. Bu tür insanların yapabileceği hiçbir şey yok. Biz işimizle, ahlakımızla, duruşumuzla herkese gerekli cevabı fazlasıyla vereceğiz. Tek derdimiz, vatandaştan topladığımız vergiyi yeniden vatandaşın hizmetine sunmak" diye konuştu.

Kültür merkezi sözü

Başkan Sandal, "Soğukkuyu Mahallesinde yaşayan yurttaşlarımız, kültür merkezinin en iyisine, en güzeline, en değerlisine layık. Çünkü buradaki yurttaşlarımız gerek depremde gerekse sonraki süreçte kendi varlıklarının, güçlerinin ne olduğunu bize gösterdiler ve biz onlarla birlikte olmaktan son derece mutluyuz. En kısa sürede kültür merkezimizin proje işlerine başlayacağız buradan bunun da sözünü veriyorum.. Yurttaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek içinde kreş, konferans ve konser salonları olan bir kültür merkezimize bu dönem içinde başlamış oluruz diye düşünüyorum. Varlığınız bize güç veriyor. Sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Yeni muhtarlık binamızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Sandal ve katılımcılar yeni muhtarlık binasını gezdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.