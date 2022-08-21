Bayraklı sokaklarına 62 bin metrekare asfalt serimi

Bu yıl içinde 62 bin metrekarelik alanda yollar yenilenirken çalışmaların 24 mahallede sürdüğü belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı'yı yolları, meydanları, kavşakları ve caddeleriyle daha güzel, yaşanabilir ve modern hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Bayraklı'da başlatılan yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği sürüyor. Vatandaşların yaşam standartlarını artırmak, kullanım olanaklarını iyileştirmek ve ilçeye modern görünüm kazandırmak için zamanla bozulan yollar yenileniyor. Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZBETON ekipleri, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt serimi, yama, kilit parke, bordür döşeme işlemleri yapıyor. Bu çerçevede bu yılın ilk 8 ayında 5 mahallede yürütülen çalışmalarda ekipler; Yamanlar, Doğançay, Fuat Edip Baksı, Adalet ve Bayraklı Merkez Mahallesi'nde bozulan yollara 62 bin metrekarelik asfalt serimi gerçekleştirdi. Osmangazi Mahallesi'nde yol yenileme çalışmaları devam ederken; Adalet, Emek, Gümüşpala, Fuat Edip Baksı ve Merkez Mahallesi'nde asfalt seriminin devam edeceği belirtildi.

24 mahallede çalışma

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı'yı daha modern, çağdaş ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için her alanda çalışıyoruz. İlçemizi güzel görünümlü, güvenli ve daha yaşanabilir hale getirmek öncelikli görevimiz. Bayraklı'ya desteklerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyemize Bayraklılılar adına teşekkür ediyorum. İhtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarımızda çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.