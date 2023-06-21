Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezinde kayıtlar başladı

Bu çerçevede ilk iki sınavda başarılı olan 542 öğrenci için kayıtlar başladı, kurum kabulü için son sınav ise Ağustos ayında yapılacak.

Yetiştirdiği başarılı öğrencilerle eğitime büyük katkı sağlayan Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için çalışmalarını sürdürüyor. 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi için yeni sezonda da 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıflara alım yapılacak. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da ücretsiz eğitim alacak öğrenciler, kurum kabul sınavları sonrası yeni sezona hazırlanacak. Bu çerçevede gerçekleştirilen ilk iki sınava 900 öğrenci katılırken, başarılı olan 542 öğrenci için kayıtlar başladı. Kuruma kabul için son sınav ise ağustos ayında yapılacak. Öğrenciler, ücretsiz eğitim fırsatı hakkında detaylı bilgiye 0232 935 0 335 numaralı telefondan ulaşabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı'da çocuklarımızı okul öncesinden üniversiteye kadar en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman yanlarındayız. Bayraklı'nın çocuklarına ücretsiz eğitim imkanı tanırken, hayallerindeki okullarda eğitim almalarının da kapılarını aralıyoruz. Geleceğin bireylerini yarınlara en iyi şekilde hazırlıyoruz. Yeni sezonda da kurumumuzda eğitim alacak tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum” dedi.