Bayraklı taekwondoda madalyaya doymuyor

Bayraklı Belediyesi Taekwondo kulübü, katıldıkları İzmir İl Taekwondo Poomsae Şampiyonası'ndan 17 madalya ile döndü. Gaziemir Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki nefes kesen müsabakalarda başarılı sporcular Bayraklı'nın gururu oldu.

Geleceğin başarılı, ahlaklı ve zeki sporcularını yetiştirmeyi sürdüren Bayraklı Belediyesi, taekwondo dalında tutulamıyor. Son 4 yılda katıldıkları şampiyonalarda bugüne kadar 135 madalya alan Bayraklılı taekwondocular, bu sayıyı 152'ye çıkardı. İzmir İl Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda rakiplerini bir bir mağlup eden gençler 6 birincilik, 6 ikincilik, 5 de üçüncülük madalyası kazandı.

Buna göre büyük erkekler kategorisinde (18-30 yaş grubu) Esad Kayan, Ömer Tekin ve Kadir Şener'in yarıştığı Bayraklı Belediyesi üçlü senkron takımı birinci oldu. Yıldızlar pair kategorisinde (12-14 yaş grubu) Aşkın Çetin ve Buket Arslan'ın yer aldığı ikili takım birinci olurken, yıldız erkekler ferdi kategorisinde (12-14 yaş grubu) Aşkın Çetin birinciliği göğüsledi. Büyük bayanlar ferdi kategorisinde (18-30 yaş grubu ) Sümeyra Yıldız ikinciliği kazandı. Yıldız bayanlar kategorisinde (12-14 yaş grubu ) Ece Çakmak, Elif Ece Burhan ve Buket Arslan'ın yarıştığı üçlü senkron takımı ikinci olurken, minik erkekler kategorisinde ise, (10-11 Yaş Grubu) Talha Çınar Sayar, Çağatay Işık, Ali Oral'ın yer aldığı üçlü senkron takımı müsabakaları üçüncü tamamladı. Minik erkekler ferdi kategorisinde (10-11 Yaş Grubu) Talha Çınar Sayar, Ali Oral ikinci, büyük erkekler ferdi kategorisinde (18-30 Yaş Grubu) Ömer TEKİN ile Esad KAYAN da üçüncü oldu.

“Gençlerimize desteğimiz sürecek”

Katıldığı etkinliklerde her fırsatta “Bayraklı çocukların ve gençlerin kenti olacak” diyerek, ilçedeki tüm gençlere ve çocuklara sahip çıkacaklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “ Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Ve daha başarılı olmaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bayraklı'yı geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin omuzlarında yükselteceğiz” diye konuştu.