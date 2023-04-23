Bayraklı ve Buca'da 23 Nisan coşkusu

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hafta boyunca 14 farklı mahallede, onlarca eğlenceli etkinlikle kutlayan Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan'ı Bayraklı sahilde şölene dönüştürdü. Buca Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliğinde ise minikler, gün boyunca doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Bayraklı Belediyesi iki hafta boyunca süren çeşitli etkinliklerle 23 Nisan'ı binlerce çocuğun katılımıyla kutladı. Etkinliklerin finali Bayraklı sahilindeki görkemli kutlama törenle yapıldı. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, oğlu Yağız Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar ve 5 bine yakın çocuk ile aileleri katıldı.

7'den 70'e tüm ilçe sakinlerinin gün boyunca eğlendiği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Kutlama programı çerçevesinde halk oyunları, jimnastik, bale, jonglör, sihirbaz ve çeşitli sahne gösterileri ile koro çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Sportif etkinliklerde ise halat çekme, çuval, penaltı ve basketbol atışları ile survivor yarışları düzenlendi. Turnuvalarda başarılı olanlara madalya ve kupa hediye edildi. Ayrıca soğuk heykeller, çizgi film kahramanlarından oluşan maskotlar, şişme oyun alanları da çocuklarla buluştu. Çocuklara ve ailelerine bayraklar ve çeşitli ikramlıklar da dağıtıldı. Etkinlikler çerçevesinde şef Uğur Sayın Batur'un yönetimindeki Bayraklı Belediyesi Çocuk Korosu da ilk konseriyle beğeni kazandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocuklar bizim geleceğimiz. 23 Nisan 1920'de egemenlik kayıtsız ve şartsız millete verildi. Ağanın, paşanın milleti yönettiği değil; milletin kendi iradesiyle yönetime el attığı gündür bugün. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, egemenliğimizi çocuklara armağan etti çünkü çocuklarımız ülkemizin, geleceğimizin ve cumhuriyetimizin de teminatıdır. Çağdaş, uygar dünyaya inanan vatandaşlar olarak geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz için daha aydınlık yarınlar olacak. Kimsenin kimseden farkı yok. İnancından, siyasal kimliği veya görüşünden dolayı hiçbirimizin birbirinden bir üstünlüğü yok. Bu ülkenin bağımsızlığından, bölünmezliğinden, bayrağımızdan ve Atatürk ilkelerinden asla geri adım atmayacağız. Bunun için söz veriyor musunuz” dedi. Çocuklar da hep bir ağızdan ‘Söz' diye yanıt verdi.

Buca Belediyesi Çocuk Şenliğine yoğun ilgi

Buca'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde hafta boyunca pek çok etkinlik hayata geçirilecek. Etkinliklerin ilki bugün Hasanağa Bahçesinde birbirinden renkli gösterilerle başladı. Şenliğe katılan çocuklar, etkinlik alanında açılan oyun parkurlarına büyük ilgi gösterirken; kurulan sahnede gün boyu dans edip, şarkılar söyleme fırsatı buldu.

Organizasyonun en etkili anları ise sihirbazın sahne aldığı anlar oldu. Sihirbazı merakla izleyen çocuklar, güzel hatıralarla etkinlik alanından ayrıldı.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinliklerin 24 Nisan Pazartesi günü Hasanağa Bahçesinde aynı heyecanla süreceği belirtildi. Pazartesi günü yapılacak etkinliklere Buca Belediyesi'nin erken çocukluk eğitiminde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla hizmete açtığı yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim merkezlerindeki öğrenciler de katılım sağlayacak. Çocuklar öğretmenleri eşliğinde 23 Nisan sebebi ile hazırladıkları gösterileri sunacaklar.