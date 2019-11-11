Bayraklı ve Buca'da Atatürk etkinliklerle anıldı

İzmir'de Bayraklı ve Buca Beledisi, düzenlenen çeşitli etkinliklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. yıl dönümünde andı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'nci yıl dönümü dolayısıyla Bayraklı'da çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, sporcular çeşitli turnuvalarda bir araya geldi, esnaflara bayrak dağıtıldı ve Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan "Ata'ya Saygı Konseri" gerçekleştirildi.

Anma etkinliğinde vatandaşlara seslenen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bugün burada ulu önderimizi anmak için toplandık. Bir lider düşünün; o karanlıkta yeni bir devlet oluşturuyor. Kendi kadınına seçme seçilme hakkı verip; bilimi, sanatı, kültürü evrensel değerleri o kurduğu devletin asıl ögesi yapan bir liderden bahsediyoruz. Bize bıraktığı tek miras bilim, vicdan. İstenen tek şey aklı hür, vicdanı hür nesiller oluşturmak. Çağdaş uygarlık seviyesine, ancak aklı ve vicdanıyla hür olan vatandaşlarla ulaşmanın mümkün olabileceğini o günlerde gören devasa bir lider. Ulu Önderimizin huzurunda eğiliyorum, saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum" dedi.

Sevgi Yolu girişindeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunumuna ayrıca; Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ile bürokratlar, askeri erkan, gaziler, sivil toplum örgütlerinin başkan ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Bucalı genç sporcular Ata'yı satrançla andı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde Buca Belediyesi, "Ata'ya Saygı Cumhuriyet Satranç Turnuvası" gerçekleştirdi. Buca'nın genç sporcuları, turnuvada ter döktü. Buca Kent Konseyi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuva, Buca Gölet Tesislerinde yapıldı.

Her sporcuya nutuk

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber'in açılışını yaptığı turnuvada, 4 kategoride toplam 180 sporcu ter döktü. 35 dakika + 30 saniye eklemeli tempo olarak gerçekleştirilen turnuvanın ilk kategorisinde 8 yaş ve altı, ikinci kategoride 10 yaş ve altı, üçüncü kategoride 12 yaş ve altı, dördüncü kategori ise açık kategori olarak mücadele edildi. İki günlük müsabakaların ardından Ata'ya Saygı Cumhuriyet Satranç Turnuvasına katılan herkese Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk hediye edilirken, dereceye girenlere; kupa, madalya ve kitap seti hediye edildi.