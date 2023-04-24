Bayraklı ve Selçuk'ta 23 Nisan'da çocuklar doyasıya eğlendi

İzmir'in ilçelerinde binlerce çocukla coşkulu 23 Nisan kutlaması gerçekleştirilirken, Bayraklı ve Selçuk'ta gerçekleştirilen kutlamalar şölene dönüştü.

Bayraklı Belediyesi iki hafta boyunca süren çeşitli etkinliklerle 23 Nisan'ı binlerce çocuğun katılımıyla kutladı. Etkinliklerin finali Bayraklı sahilindeki görkemli kutlama törenle yapıldı. Etkinliğe Başkan Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, oğlu Yağız Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar ve 5 bine yakın çocuk ile aileleri katıldı. 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerinin gün boyunca eğlendiği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Kutlama programı çerçevesinde halk oyunları, jimnastik, bale, jonglör, sihirbaz ve çeşitli sahne gösterileri ile koro konserleri çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Sportif etkinliklerde ise halat çekme, çuval, penaltı ve basketbol atışları ile survivor yarışları düzenlendi. Turnuvalarda başarılı olanlara madalya ve kupa hediye edildi. Ayrıca soğuk heykeller, çizgi film kahramanlarından oluşan maskotlar, şişme oyun alanları da çocuklarla buluştu. Çocuklara ve ailelerine bayraklar ve çeşitli ikramlıklar da dağıtıldı. Etkinlikler çerçevesinde Şef Uğur Sayın Batur'un yönetimindeki Bayraklı Belediyesi Çocuk Korosu da ilk konseriyle beğeni kazandı.

Çocuklardan Başkan Sandal'a ‘söz'

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Çocuklar bizim geleceğimiz. 23 Nisan 1920'de egemenlik kayıtsız ve şartsız millete verildi. Ağanın, paşanın milleti yönettiği değil; milletin kendi iradesiyle yönetime el attığı gündür bugün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, egemenliğimizi çocuklara armağan etti çünkü çocuklarımız ülkemizin, geleceğimizin ve cumhuriyetimizin de teminatıdır. Çağdaş, uygar dünyaya inanan vatandaşlar olarak geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz için daha aydınlık yarınlar günler oluşturacağız. Kimsenin kimseden farkı yok. İnancından, siyasal kimliği veya görüşünden dolayı hiçbirimizin birbirinden bir üstünlüğü yok. Bu ülkenin bağımsızlığından, bölünmezliğinden, bayrağımızdan ve Atatürk ilkelerinden asla geri adım atmayacağız. Bunun için söz veriyor musunuz” dedi. Çocuklar da hep bir ağızdan ‘söz' diye yanıt verdi.

Selçuk'ta da çocuklar doyasıya eğlendi

“Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür” sloganı ile Selçuk Belediyesi tarafından Pazar Yeri'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde ise, çocuklar kurulan sahne ve çevresinde yer alan oyun stantlarında doyasıya eğlendi. Yüz boyama, pandomim, resim, origami, satranç, geri dönüşüm, kelime oyunu gibi atölyelere katılan çocuklar ünlü çizgi film kahramanları Maşa ve Koca Ayı'nın gösterisine büyük ilgi gösterdi. Andımızın okunması ile başlayan şenlikte Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel şenlik alanını gezerek, çocukların aktivitelerine katıldı.

23 Nisan Çocuk Şenliği'nde, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi eğitmenlerinden Bahadır Varvar ve Kerim Akgüneş yönetimindeki Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Orkestrası ve Ritim Grubu Konseri büyük beğeni topladı. 23 Nisan Çocuk Şenliği Sokak oyunları ve sahne performanslarıyla akşam saatlerine kadar devam etti.