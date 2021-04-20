Bayraklı'da 1 yılda 92 bin ton asfalt döküldü

İzmir'de Bayraklı Belediyesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesiyle ilçenin ihtiyaç duyulan sokaklarında yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 1 yılda yollara yaklaşık 92 bin ton asfalt serimi ve yaması yapıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal,"Bayraklı'yı daha modern, yaşanabilir ve güzel hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye belirtti.

Bayraklı Belediyesi tarafından, ilçe genelinde başlatılan yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği pandemi, deprem, sel, fırtına gibi felaketlere rağmen hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların yaşam standartlarını artırmak, kullanım olanaklarını iyileştirmek ve ilçeye modern görünüm kazandırmak için zamanla bozulan yollar yenileniyor. Ekipler, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt yama, serim, kilit parke, bordür döşeme işlemleri yapıyor.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesiyle birlikte ortaklaşa 24 mahallede yürütülen çalışmalarda, Bayraklı sokaklarına son 1 yılda 59 bin 150 ton asfalt serimi, 32 bin 203 ton da yama işlemi yapıldı. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Fuat Edip Baksı, Emek, Tepekule Mahallelerinde asfaltlama işlemi yaptı. Tüm mahallelerdeki sorunları yerinde tespit eden ekipler, önümüzdeki günlerde başta Yamanlar ve Refik Şevket İnce Mahalleleri olmak üzere ihtiyaç olan her bölgede çalışmalar sürecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışmalarla ilgili şöyle konuştu:

“Bayraklı'yı daha modern, çağdaş ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için her alanda çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana başlattığımız yol yenileme seferliği kapsamında tüm mahallelerimizde bozulan yollara 10 binlerce ton asfalt döktük. İlçemizde kimin ne sıkıntısı varsa, hangi mahallemizde ne gibi sorun varsa kalıcı çözümler üretmek için her zaman orada oluyoruz; çünkü Bayraklı hepimizin ve burada yaşayan vatandaşlarımız çok değerli. Bize düşen görev; onlardan topladığımız vergileri hizmet olarak geri iletmek ve ilçemizi güzel görünümlü, güvenli ve daha yaşanabilir hale getirmek. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarımızda çalışmalarımız sürecek” dedi.