Bayraklı'da 10 bin kişiye sağlık hizmeti

Bayraklı Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında hizmet veren sağlık evleri ve diş polikliniklerinde, bir yıl içinde 10 bin 321 kişiye sağlık hizmeti verdi. 2 bin 694 kişi kliniklerde muayene edildi, 3 bin 421 kişinin diş tedavisi gerçekleşti. 912 kişiye dolgu, 423 kişiye diş temizliği ve 783 kişiye de diş çekimi uygulandı. Kliniklerin kapalı olduğu pandemi sürecinde ise 548 kişiye ücretsiz ve sürekli evde bakım hizmeti verildi. Bin 540 hastanın evlerinden alınıp, çeşitli hastanelere nakledildiği bildirildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Vatandaşlarımızın ücretsiz, eşit ve adil sağlık hizmetlerinden faydalanmasını önemsiyoruz. Özellikle pandemi zamanında evde bakım hizmetlerimizle yüzlerce vatandaşımızın ayağına gittik, sağlık hizmetlerimizi aksatmadık. Bu alandaki çalışmalarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.