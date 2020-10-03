Bayraklı'da 2 bin 648 aileye gıda yardımı

Nisan ayında başlayan proje kapsamda, bugüne kadar 2 bin 648 aileye; süt, şeftali, et, meyve suyu, kek ve gazlı içecek dağıtıldı.

Bayraklı Belediyesi, Gıda Kurtarma Derneği ve bir şirket ile imzalanan protokol kapsamında, gıda işletmelerinin tüketilebilir fazla gıdalarını teslim alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 24 mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşan ekipler, nisan ayından bu yana gelen 3 bin 150 litre kola, bin 196 kilogram şeftali, 14 bin 526 adet 200 ml'lik süt, 74 aileye 150 kg et ve son olarak bin 348 aileye 3 bin 192 adet 1 litrelik meyve suyu ve 8 bin 88 adet de kek dağıttı. Bugüne kadar ise toplamda 2 bin 648 aileye ulaşıldığı ifade edildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Anonim Şirketi ile iş birliğimiz sayesinde binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşıyoruz. Bayraklı'da yatağa aç giren tek bir vatandaşımız kalmayana kadar var gücümüzle çalışacağız. İsrafı önleyip, ilçemizde iyiliği büyütmek ve tüm ihtiyaç sahiplerimize destek olmak istiyoruz. Bu amaçla elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.