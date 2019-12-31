Bayraklı'da 2 bin hastaya ambulans hizmeti

Yaşlı ve yatalak durumda olan hastalara üç ambulansla hizmet veren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hastaları sağlık kuruluşlarına götürüp getiriyor. Evde pansumandan, tansiyon ve şeker takibine, diş dolgusundan aile planlamasına kadar farklı branşlarda hizmet veren belediye, bu yıl 2 bin 88 hastayı da ambulansla taşıdı. Bayraklı, sınırları içinde ikamet eden ve sağlık kuruluşlarına gitmekte zorluk çeken hastalar, deneyimli sağlık personelleriyle evden hastaneye götürülürken, tedavinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 341 31 31 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

Belediyeye bağlı sağlık personelinden oluşan ekipler, ayrıca hasta vatandaşların evlerine giderek sağlık durumlarını yakından takip ediyor. 9 ayda 118 hastayı evinde ziyaret eden ekipler, hastaların sağlık sorunlarına ilişkin bilgi alarak hasta ve hasta yakınlarına yapılması gerekenleri anlatıyor. Bayraklı'da oturan ve kronik hastalığı olan yatalak ve düşkün hastalara verilen sağlık danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyenler 353 17 32 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, her alanda vatandaşın yanında olduklarını ve imkanlar doğrultusunda ihtiyaçları karşıladıklarını belirterek, “Hedefimiz, tüm yurttaşlarımız için sağlıklı, yaşanabilir bir kent oluşturmak. Bu anlamda üzerimize düşeni yapmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.